Böyle ömür geçmez!

Eşim ilişki sırasında geğiriyor. Askerdeyken bile böyle geğiren yoktu. Daha 5 aylık evliyiz. Böyle ömür geçmez...

EVLİLİK, zorluklarla birlikte baş etmek demektir. Sorunun asıl çözüleceğini düşünün. Geğirme, sindirim sisteminde fazla biriken gazın ağız yoluyla çıkartılmasıdır. İç hastalıkları uzmanına muayeneye olsun.

Yemek borusu, mide hastalıkları, alerjisi ve burun tıkanıklığı araştırılsın.

İlişki öncesi kuru fasulye, mercimek, turp, şalgam ve gazlı içecekler gibi gaz yapan gıdalar tüketmesin. Eşine askerlik tecrübeni anlatma.



AŞKTA KİLO SORUNU

145 kiloyum. 3 ay önce evlendim. Eşimle ilişkide isteğim kalmadı. Beni kurtarın. Kendimden utanıyorum...

HASTALIKTAN utanmak olmaz. Obezite, başlı başına bir hastalıktır. Bu şikayetlerle bana başvuran bir hasta olsaydın öncelikle kanda Prolaktin, TSH, testosteron, glikoz metabolizma testi, kolesterol, trigliserid, ldl, hdl ve ürik asit seviyene baktırırdım. Sinüzit filmi çektirirdim. Eşinle ilişki şeklini bedenlerinize uygun hale getirin. Yeter ki çare ara. Mutlaka doktora git. Bu dediklerimi kendisine aktar.

37 yaşındayım, tansiyon hastasıyım.



Hanımla kardeş gibi olduk! İlişkide artık bitiğim... Benden bir şey olur mu?

NEDEN olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim, tansiyonunu yükseltir.

Önce iç hastalıkları uzmanına git.

Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları, cinsel isteği ve sertleşmeyi olumsuz etkiler. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı öğrenip tedbir alınır.

Sakin olmaya çalış...

İSTEKSIZLIĞIM VAR

2 yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var. Köyümüzdeki muhtar demir dikeni bitkisini önerdi. iyi gelir mi?

ÖNCE bitkiden başlayalım. Demir dikeni, deve çökerten ve çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir.

Erkeklik hormonlarının artmasına neden olduğu bilinir. Bu artış, ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun, bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir. Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol...

15 aylık gebeyim. Gazım var. "Rezene iç, iyi gelir" dediler. Ben de size danışmak istedim. İyi gelir mi?

SAKIN içme. Gebelikte rezene içilmesini tavsiye etmiyoruz. Gebeliğe bağlı gaz şikayetlerinin artmasının nedeni progesteron hormonudur. Diğer gaz nedenlerini de gözden geçirmek iyi olur. Tıkalı burun, gazlı yiyecek ve içecek tüketilmesi, stres ve sakız çiğneme gibi durumlar varsa düzelt. Bol su iç. Süt, gaz yapıyorsa kes. Bunun dışında doktor takibinde kalmalısın.

Uzaktan tavsiyeler verilir. Özel takipler daha doğru planlama için şarttır.

İLİŞKİYİ ENGELLER

28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Eşimde cinsel mikrop çıkmış. Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?

EŞİNDE bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli. Bulaşıcı mikrop var ise sen de muayene olmalısın.

Muayene ve tahlil sonuçlarına göre tedbirleri alırız. Bu süreç içinde ilişkiye girmek isterseniz, korunmanız daha uygun olur.

Kardeşim 31 yaşında. "Hipertansiyonu var" dediler. Sürekli başı ağrıyor. İlaç verdiler. Bu yaşta tansiyon hastalığı olur mu?

OLUR. Genç hastaların tansiyon yükselmesine neden olan farklı hastalıklar araştırılmalıdır. Böbrek üstü bezleri, böbrek damarları, kalp ve kan testleri gerekir. İlaç kullanmaya devam etsin. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene olsun ve takibinde kalsın. Beslenmesine dikkat etsin. Sıkıntı, stres şikayetleri ve hastalıklarını arttırıcı olabilir. Aman dikkat etsin.