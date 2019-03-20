Enginar prostatı kovar
Dedikleri kadar önemli mi?
HASTALIKLARIMIZA uygun beslenme, tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir. Enginar da, tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize... Bol liflidir, hazmı kolaylaştırır. Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kan şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var. Ayrıca prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı korur. Enginar yemelisin.
İLİŞKİDE MUTSUZUM
5 aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Zamanında apandisit ameliyatı geçirdim. İlgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
Açlık şekerim 105, tokluk şekerim 107. Doktorum, "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?
AÇLIK kan şekerinin 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Mutlaka diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şimdiden tedbir al.
ANDROPOZ OLMUŞUM
55 yaşındayım. 2 aydır sertleşme sıkıntım oluyor. 'Andropoz oldun' deyip gülüyorlar. Çözümü yok mu?
BU yaşta andropoz beklenmez. Hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezli de sertleşme sorunu yapar. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.
Nafiz Hocam, 20 yaşındayım. Boyum 172 santim, kilom 94 kilo. "Obezsin" diyorlar. Kilolu muyum? Hangi diyeti önerirsiniz?
BEDEN kitle endeksi dediğimiz ölçümünüz 31, yani obezsiniz.
Şişmanlık 'düzenli takiple' düzene girebilen bir hastalıktır. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Gerek hormonlar, gerek insülin düzenin, gerekse bedensel özelliklerinin tespiti şart.
Annem 67 yaşında. Eczacı "Zatürre aşısı olsun" dedi. Ekim'de grip aşısı oldu. Aynı şey değil mi?
HAYIR. Aynı aşı değil. Zatürre aşısı 60 yaşından sonra yapılmasını önerdiğimiz bir aşıdır. 50 yaşından büyük olup şeker, astım, KOAH, kalp, karaciğer yetmezliği ve kanser hastalığı olanlar mutlaka aşılanmalıdır.
Aşı yapılmasına engel bir durum yoksa mutlaka yaptırsın.
57'SİNDE CİNSELLİK
Yaşım 57. Menopoza girdim. Eşim 59 yaşında. Hala isteği var. Ben ilişkide sıkıntılıyım. Yardım edin.
ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu değerlendirin. Her iki tarafında istemesiyle cinsel ilişkiye girilmediğinde huzursuzluk olur.
Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Sonrasında idrar yaparken yanmalar olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları için idrar tahlili yaptırın.
Eşinizle birbirinize anlayış gösterin.
7 aydır adetlerim düzensiz. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi mi?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü yapılır. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimali azaltabilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri