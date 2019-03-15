Maç erken bitiyor
YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını artırır. Testosteron hormonu artığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen 'Vur' deyince öldürmüşsün.
Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.
27 yaşındayım. Maalesef şişmanım bir de kilo veremiyorum. Arkadaşım 'Senin insülin direncin vardır' dedi. Anlamadım. Sonra internette baktım. Kafam karıştı. Kötü bir durum mu bu direnç?
İnsülin direnci "vücudun ürettiği insülini kullanamaması" olarak tanımlanabilir. İnsülin direnci olan kişilerin karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez ve kan şekeri yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda; şeker seviyesini düşürmek için refleks cevap olarak, pankreas bezi daha fazla insülin salgılar. Bu salgılama işlemini sonsuz değildir ve bir müddet sonra pankreas bezi yeterli insülin üretemez hale gelir. Kanda giderek yükselen şeker, şeker hastalığına, kalp hastalıklarına zemin hazırlar...
OĞLANDA TIK YOK
Oğlan üç aylık evli. Hala çocuk haberi alamadık. Herkes 'Şunu yesin bunu yesin' diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Önerilenleri alıp yedirelim mi?
SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş.
Özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda mutlaka verirler.
Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait 'kesin fayda sağlayıcı' oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. Bu nedenle oğlun bir gün bu konularda sizden yardım isterse üroloji-iç hastalıkları uzmanına muayene olması için destek ver yeter. Boğa ile ilgili geri kalan kısımlar ve ekonomik değerleri yorum alanımda değil.
Sigara kullanıyorum. Nefes darlığım var. Yemek yediğim zaman karnımda şişme oluyor. Bir de midemden boğazıma kadar yanma oluyor. Sizce ne yapmalıyım...?
ŞİKAYETLER burana kadar gelmiş. En bildiğin ve sevmediğin cevapla başlayayım. SİGARAYI BIRAK. Bırak ki bedenin kendini tamir etmeye ortam bulabilsin. Nefes darlığı çalışan bronşların azaldığı için, çalışan bronşların sümük ve iltihapla tıkandığı için azalır. Aynı zamanda içine çektiğin nefesle mide bağırsaklarına pompaladığın hava azalır. Ayağını ve karnını sıcak tut. Karnını sağ elinle sağdan sola ovala. Yeterince su içmezsen hem mide bağırsak sistemi hem de akciğerler rahat etmez.
Yemeklerini de az az ye. İyi çiğne...
Doktor Bey tansiyonum yükseldi. Hemen herkes 'Tuzu azalt' dedi. Gerçekten bu kadar çok tuz yiyor muyuz?
BİLMEM. Ama 2008 yılında Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin yaptığı ve ülke genelini yansıtan Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması'na göre tuz tüketimimizin günde 18 gram olduğu belirlenmiştir. 1 büyük çay kaşığı tuzun içinde yaklaşık 2,3 mg sodyum bulunur. Yani ülkemizde ortalama günlük olarak her birimiz sekiz evet tam sekiz çay kaşığı tuz tüketiyoruz.
Maşallah demiyorum. Nazar değsin. Bu kadar tuzu tuzluktan dökmüyorsanız bile hazır gıdalardan, özellikle ekmek tüketiminden dolayı bedenimize alıyoruz. Eğer sofralardan tuzluğu kaldırmazsanız tuzla buz olursunuz.
BENİM TAKIM SIKINTILI
Hocam benim takım taklavat sıkıntılı. Yanmam var. Sık sık akıntı oluyor. Hanımla da faaliyet yapamıyoruz. Utancımdan doktora gidemiyorum...
ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir.
Başvuran hastalarımıza bu durumda tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımı mutlaka yaptırıyoruz. Gerekirse ultrason çektiriyoruz. Ama her hastanın muayene bulgularına göre doktorlar planlama yaparlar. Aynı şikayetle idrar keseside, böbrek yolları da, prostat da iltihaplanmış olabilir. Tanıya göre tedavi veririrz. Takip yaparız. Utanılacak ne var. Bütün organlar bizim için aynıdır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri