Balayı kabus oldu
EVET olabilir. Eşinizin spermlerine karşı alerjiniz olmuş olabilir. Bu durumda vajina bölgenizde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişme olabilir. Ayrıca ciltte döküntü, şişme, nefes alamama, bayılma ve tansiyon düşmesi gibi ciddi reaksiyonlar bile ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ağrılı idrar, idrar yaparken yanma hissi de sperm alerjisinin meydana geldiğini gösteren belirtiler arasında yer almaktadır. Bence test yaptırın. Bu durum kısırlığa bile neden olabilir.
Eşim gemi kaptanı. Ayda 1-2 kez ilişkimiz oluyor. Ancak ilişkiden hemen sonra bende idrar yolu enfeksiyonu oluyor. 2-3 hafta geçmiyor. Neden?
İLİŞKİDEN önce eşler mutlaka özel bölgelerini temizlemelidir. İlişkinin şekli, ilişki sırasında uygulamalar ve eşlerden birine ait infeksiyonlar ilişki sonrası diğer eşi hasta edebilir.
Bu nedenle eşinizin devam eden enfeksiyonu, mantar hastalığı var mı yok mu tespit ettirmelisiniz. Ayrıca hanımlara başka bir önerim de şu; mümkün olduğu kadar dışkılama sonrası taharet musluğu kullanmadan temizliklerini yapmalılar.
MENOPOZDA CİNSELLİK
57 yaşındayım, son 5 yıldır cinsel organımda kuruluk oluyor. 1 yıldır da menopozdayım. Eşimde ben de şikayetçiyiz. Mutlu değiliz. Neden oluyor bu?
AZALMIŞ östrojen, vajinal dokunun incelmesine ve zayıflamasına sebep olur.
Vajinal kuruluk genellikle menopoza yaklaşan dönemlerde sorun yaratmaya başlar. Bu da cinsel ilişkiyi zevksiz ve ağrılı hale getirir.
Bu durum her yaştaki kadını olumsuz etkileyebilir. Emzirme ve gebelik sırasındaki hormonal dalgalanmalar da kuruluk sebebi olabilir. Bazı kadınlarda daha az olan cinsel dürtüler de vajinal kuruluğa neden olabilir...
Nafiz Bey, 37 yaşındayım. Stresli bir işte çalışıyorum. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikâyetim var. Ne yapmam lazım? Ne önerirsiniz?
ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal ve sosyal durum sorunlarıdır. Kaygı, korku, yorgunluk, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar, eş uyumsuzluğu ve panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır.
Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse üroloji uzmanı da gerekebilir. Psikolog değerlendirmesi de iyi bir danışma olur. Çözüme odaklan. İste ve yap.
Babamın ayak damarı tıkanmış. Acile götürdük. Çok ağrısı vardı. Doktor "Burger hastalığı olabilir" dedi. Babam burger yemez. Kime götürelim?
BUERGER hastalığı yazılır. Burger hastalığı diye okunur. Burger yemeğiyle ilgisi yoktur. Daha sıklıkla atardamarlarda ve bacak damarlarında görülmekle birlikte kol damarlarını ve toplardamarları da etkileyebilmektedir. Buerger hastalığındaki patolojik süreç, etkilenen damarlarda inflamasyon ve mikrotrombüs gelişiminden ibarettir. Bu değişiklikler sonucunda damarlarda önce daralma ve ilerleyen dönemlerde tam tıkanmalar meydana gelir. Hastalar bu süreçlerin sonunda ciddi bacak atardamar tıkanıklıkları ve buna bağlı gelişen şikayetlerle seyrederler.
AVOKADO GÜÇ VERIR
Nafiz Bey, biz 1 yıl önce evlendik. İlişkiyi seviyoruz. Ama ben daha kuvvetli olmak istiyorum. Önerdiğiniz şeyleri yapmaya hazırım. Ne yiyeyim?
ÖNCE gerilme. Gerilim, güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado, istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etkisi yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir.
Aşırı tüketmek sakıncalıdır.
Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir.
Doktor Bey, sivilcelerim çok. 2 yıldır sıkıntıdayım. Kremlerle de geçmedi. Öneriniz var mı?
ÖNCELİKLE sivilcelerin nedenini tespit etmeliyiz.
Bu nedenle adet düzenin, hormonların, kan şeker düzeyin, kan kolesterol yağ düzeyin, bağışıklık durumun, yediklerin ve yıkandığın su dahil düzeltilmesi gereken durumlar var. Bunlara bağlı bir durum varsa tıbbi tedavilerini planlamalıyız.
Ayrıca mikro iğneleme tekniği ile cildinde derin yaraların kapanması sağlanabilir. Bir mezoterapi tekniğidir. En az üç kez tekrarlanması gerekir.
Uygulama sırasında ozon, PRP ve Hyaluronik asit gibi güçlendiriciler de kullanılabilir.
En azından ozonlu sabunla yüzünü yıkamaya başla.
Takibine girdiğin doktor, bu konuda tecrübeli bir merkezde uygulamanın yapılmasını sağlar.
Nafiz Bey, benim metal işleme fabrikam var. Hacamat ile ilgili yazınızı okudum. Ağır metal temizliği yaptırmak istiyorum. Ne önerirsiniz?
HACAMAT ya da diğer ismiyle vakum tedavisi ağır metal detoksu açısından tedavi edici olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. Muayenenizin ardından kanama testleri, hepatit testleri ve mevcut geçmiş tıbbi tetkiklerinizin değerlendirilmesi, gereğinde kullandığınız ilaçların düzenlemesi sonrası hacamat uygulamanız planlanmalıdır.
Bize başvuran hastalarımıza bu prosedürü uyguluyoruz.
Sağlık Bakanlığı'nın yetki verdiği doktorlar resmi olarak hacamat tedavisi uygulamalıdır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri