Bu damada ne yapmalı!
Damat yemekten sonra sürekli uyuya kalıyormuş. Kızım çocuk istiyor ama benim damat yanaşmıyormuş. Ben bu damada ne yapayım?
YEMEK sonrası uykusu artan şişman ve çocuk yapma hevesi olmayan genç erkek birinde çeşitli hastalık ihtimalleri olabilir. Şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları söz konusu olabilir. Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.
Mutlaka doktora başvurmalı.
Damadın sözünü dinlediği birini bulun.
O kişi damadı ikna edip doktora götürebilir.
71 yaşındayım. 19 senedir böbrek hastalığım var. Üç ay önce kalp krizi geçirdim. Değerlerim yükselince diyalize soktular.
Siyah turpun böbrek kistine iyi geldiği söyleniyor.
Acaba kullansam bir zararı olur mu?
SAKIN yoğun miktarda turp tüketme. Turpun içinde yoğun miktarda potasyum vardır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda potasyum artışı olur. Böbrek potasyumu atmadığından fazla potasyumun zararları söz konusu olabilir.
Diyaliz sonrası potasyum değerlerini sorun. Ayrıca size özel yemek listesi hazırlanması gerekir.
Yediklerin hastalığını etkiler. Etrafın sözüyle hareket etme.
ERKEN BOŞALMA SORUNUM VAR
Dört yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel varmış ama doktorlar önermedi. "İşe yaramaz" dedi. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?
CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.
İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlarda olumsuz katkıda bulunur.
Cinsel performansın azaldığıazalacağı olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin ve şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar.
Sen bunları halletmeye başla.
Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.
HERKES PROSTAT SANIYOR
62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler.
Sürekli tuvaletteyim.
Herkes prostatımdan sanıyor.
Başka bir ilaç içeyim mi?
İYİ niyetli ve kibar olduğun için teşekkürler. Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür. Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz.
Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olan erkek hastalarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
İki yıldır evliyim.
Ama çocuğumuz olmuyor. Son gittiğimiz doktor benden meni istedi. Neden benden istedi?
Bu test şart mı?
BU konuyu onur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik semen-sperm-meni sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.
38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Ben kalp hastası mıyım da benden bunu istedi? Şimdi şikayetim yok. EKO testi canımı yakar mı?
3-4 yıldır devam eden şikayet birden bire ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin kalbin ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri, doğumsal küçük farklılıklarda çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarları kalp ultrasonu olan TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır.
132 kiloyum. Boyum 178 santim.
Zayıflamak istiyorum ama hemen de çok kilo vermekten korkuyorum.
En fazla ne kadar kilo vereyim?
TEDİRGİNLİĞİN haklı ve normal. Hızlı kilo vermenin riskleri şişmanlığın oluşturduğu risklerden daha tehlikelidir.
Zayıflama programları kişiye özel olmalıdır. Haftada yarım en fazla bir kilo ağırlık kaybı hedeflenmesi uygundur. Bunu yaparken yaşam şeklini değiştirmek gerekir.
Yoksa verilen kilolar tekrar alınabilir.
Amaç hızlı ve çok kilo vermek değil sağlığımızı bozmadan zayıflamaktır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri