SON DAKİKA I Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Samsun İl Müdürü Tekin BALCI,

- Rize İl Müdürü İdris ALTUNTAŞ, görevden alınmış,

- Amasya İl Müdürlüğüne, Mersin İl Müdürü Veysel TOPKAYA,

- Bitlis İl Müdürlüğüne Vefa AKDOĞAN,

- Çorum İl Müdürlüğüne Sahit AYDIN,

- Elazığ İl Müdürlüğüne Ömer Faruk ERGÜN,

- Hakkari İl Müdürlüğüne Abdulhalim ÜNALAN,

- Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi BOZKURT,

- Kastamonu İl Müdürlüğüne Harun KÖKSALAN,

- Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait ÇEÇEN,

- Manisa II Müdürlüğüne Mustafa KILIÇ,

- Mersin İl Müdürlüğüne Naci YILMAZ,

- Muğla İl Müdürlüğüne, Isparta İl Müdürü Yakup KÜTÜK,

- Muş İl Müdürlüğüne Ahmet KIRTAY,

- Ordu İl Müdürlüğüne, Sivas İl Müdürü Harun TAN,

- Sivas İl Müdürlüğüne Özgür KIRMIZITAŞ,

- Samsun İl Müdürlüğüne, Bayburt İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ,

- Şırnak İl Müdürlüğüne Salih KAYA,

- Tokat İl Müdürlüğüne Kıymet BOZTAŞ,

- Yozgat İl Müdürlüğüne Arif TOPAL,

- Zonguldak İl Müdürlüğüne Mehmet Türkmen KÖSE, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran DOĞAN, görevden alınmış,

Çalışma Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞ,

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali AYBEY,

- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz TUNCAY,

- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, İş Başmüfettişi Bekir AKTÜRK,

Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim ESENKAR,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş ALIÇ,

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur ECEVİT, atanıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

- Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan ÖZCAN,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Bülent AYTAÇ, görevden alınmış,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin AKYOL,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa IŞIK,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat DOĞANAY,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin ÖZ,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel BAKİ,

atanmıştır.

Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Muhammet Mustafa ÇELİK atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hasan DAVULCU ve Ersin DİLBER atanmıştır. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN