Fıtık engeli
Doktora gittik. Fizik tedavi uzmanı "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Gerçekten etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR.
Tüm organlara ait sinir lifleri, elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır.
Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer.
Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.
Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir.
İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
23 yaşındayım. Postanede memur olarak çalışıyorum. 3 aydır idrara çıkıyorum.
Sistit olursak sadece sık idrar şikayeti mi olur?
HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır.
İdrar yaparken yanma, sızı, acil idrar yapma isteği ve geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı, idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söyler.
Yine birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.
DERDİM PROSTAT
Yaşım 69. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. "Guatr için tahlil yapalım" dediler.
Neden bu hastalıktan şüphelendiler?
SEN niye tahlil yapılmasından şüphelendin?
Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.
Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için check-up, yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir.
İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, romatoid artrit, persiniyöz anemide, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlar da (lityum, amiodaron ve interferon gibi) şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.
ÇOK UTANIYORUM...
Nafiz Bey, 3 ay önce evlendik. Eşimle ilişkiye girmeye utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın. Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.
ERKEN BOŞALMA SORUNUM VAR
Doktor Bey, 34 yaşındayım ve 1 yıldır evliyim. 6 aydır erken boşalma sıkıntım oluyor. Ayrıca isteksizim. Şeker hastasıyım, ilaç kullanıyorum. Bununla ilgisi olabilir mi?
ŞEKER hastalarında cinsel hayat, olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir.
Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır.
Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hap da yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.
Önce uykunu al. Yorgunluk, erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur.
Bir yere yetişirken, bir randevuya yetişmeden önce, sonrasında yapılacak bir iş varken cinsel ilişkiye girmeyin. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşin de haz duyuyorsa mesele yok.
42 yaşındayım. Son 3 haftadır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm da olamıyorum.
Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi?
Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gereklidir. Cinsel organlardaki bu his ve orgazm olamama atılamayıp biriken idrar için nörolojik bir ihtimali düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetlere neden olur. Üroloji, nöroloji ve fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Şikâyetlerin önemli gecikme.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri