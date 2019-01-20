Eşime söylemeye utanıyorum
Eşim çok sıkılgan. 1 çocuğum var. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utanıp söyleyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum?
ÖNEMLİ olan sizsiniz.
Siz derken, eşinle sen...
Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum.
Her ikinizin istek ve uygunluğu önemli.
Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa yanlış anlaşılıyor. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir.
Mesela "Sıra bende" diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durum da olmaz.
Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.
Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum. Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor. Neden sizce?
ÜRTİKER dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen, kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Stres, aşırı heyecan, besin alerjisi, mantar enfeksiyonları ürtikere neden olabilir.
Döküntü olmadan önce yediğiniz yiyecekleri gözden geçirmeyi unutmayın.
Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırman uygun olacaktır. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık, deniz mahsulleri, kurutulmuş meyveler ürtikere neden olabilir.
Ayrıca tatlandırıcılar, gıda koruyucu maddeleri ve gıda boyaları gibi maddeler de alerji yapabilir dikkat et.
EVLİLİKTEN KORKUYORUM
21 yaşında bir bayanım.
Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim? Korkuyorum.
ÖNCELİKLE sakin ol.
Evlilik, tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme.
Görüşme, söz ve nişan süreçleri var. Yani kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor.
Karar veriyor. Evlilik sonra...
Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme.
Bu durum için etrafından ve psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok.
Milyarlarca insan evleniyor.
SAYILARI KAFAYA TAKMA
41 yaşındayım ve mühendisim.
Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz.
Huzursuzum.
Neden böyle oluyor?
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın, cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Ruhun paylaşılması demektir.
Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.
AŞKA 'TANSİYON' ENGELİ
Nafiz Bey, tansiyonum yükselince doktora gittim. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı yaşıyorum. Tansiyondan mı oldu bu durum? Siz ne dersiniz?
YENİ başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. ancak yeni başlanan ilaç yan etki göstermiş gibi duruyor. Hemen doktoruna git. Yeni ilaç başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış.
Panik yok. Yemeklerin tuzunu azalt.
Romatizmam var. İlaçlarımı düzensiz kullanıyorum. Ağrılarım başladığında ne yapacağımı bilmiyorum.
Neler yapmalıyım?
ASLINDA tahlil varsa bilmemiz iyi olurdu. Çünkü kireçlenmeyi de, mikropsuz iltihabı, kemik, eklem, kıkırdak, kas, lif ve bağ dokusu ağrılarını da romatizma olmuşsun diyerek anlatıyorlar.
Gerçek romatizma dediğimiz durumlar mikropsuz iltihapların, yani inflamasyonların olduğu durumlardır. Var olan takip ve tedavilerini bıkmadan sürdür. Ayrıca sana romatizma çorbası tarifi veriyorum.
Ağrılı dönemlerinde afiyetle ye. Yarım su bardağı doğranmış hindiba, 3 su bardağı ısırgan otu yaprağı, 1 su bardağı küp kesilmiş patlıcan, 1 su bardağı doğranmış havuç, bir su bardağı doğranmış kuşkonmaz, 1 su bardağı doğranmış ıspanak, 2 çorba kaşığı zerdeçal, 2 çorba kaşığı dövülmüş sarımsak, yarım ananasa 18 bardak su ekleyip büyük bir tencereye koy. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber koy. Yüksek ateşte kaynamaya bırak. Kaynadıktan sonra kısık ateşte tencere kapağını kapatarak 15 dakika daha kaynasın. 4 öğün tüket.
Ben kick bokscuyum. Hırslıyım. Milli olmak istiyorum. Ama antrenmanlardan sonra her tarafım ağrıyor. İyileşmem gecikiyor. Ne yapmalıyım?
YAPTIĞIN spor gereği kemik, kas, lif, kıkırdak, bağ dokusunda darbeye bağlı hasarlar oluşur. Ağrı kesici ilaçlar çok ve sık kullanılırlarsa yan etkileri ortaya çıkabilir. Çeşitli tavsiyeler söz konusu olabilir. Bize başvuran hastalarımıza manyetik alan tedavisi ve ozon tedavisi uygulamalarını öneriyoruz. İç hastalıkları uzmanının takibine gir.
Gerekirse fizik tedavi ve ortopedi uzmanına başvur.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri