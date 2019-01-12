İkimiz de tedirginiz
ÖNCELİKLE tespitiniz çok önemli. Çok net ve doğru tarif ediyorsunuz. Derin ilişki ağrısı diye de ifade edebiliyoruz.
Hemen kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (rahim, tüp ve yumurtalıklarda), endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği bu ağrıya sebep olabilir. Bu yüzden bir an önce muayene ol.
Tetkik, görüntüleme yaptır.
ADETLERİM DÜZENSİZ
Adetim düzensiz, şişmanım, kıllıyım ve su içsem yarıyor. Bu durumu doktor düzeltemez ama size de sormadan edemedim. Ne yapmalıyım?
ÖNCE sorunu çözelim.
Güzellik ve çirkinlik kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma. Başkalarının lafıyla kafanı boşa yorma. Bu anlattıklarının tıpkısının aynısı Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığında olabilir. Önce çözümü düşün. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına gideceksin. Baştan aşağı muayene edileceksin.
Tahlillerin yapılacak ve filmlerin çekilecek. Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla yavaş yavaş sorunları çözeceğiz. Ama hiçbir durumda üzülmemeyi öğreneceğiz.
ÖPÜCÜK HASTALIĞI OLMUŞSUN
Nafiz Bey, nişanlımla geçen hafta öpüştük. Sonra ateşim çıktı. Boğazım ağrıdı. Dün antibiyotik aldım. İçtim ama geçmedi. Neden böyle oldu dersiniz?
ÖPÜCÜK hastalığı olmuş olabilirsin. Bu şaka değil.
'İnfeksiyoz Mono Nükleoz' dediğimiz viral hastalık öpüşme yoluyla bulaşabilir.
Her yaşta olabilir. En çok ergenlik dönemindeki gençlerde görülür. Ateş, boğaz ağrısı ve lenf düğümlerinde şişlik yapar.
Ayrıca diş eti iltihabı, hepatit A-B gibi hastalıklar da öpüşme yoluyla bulaşabilir. Antibiyotik faydası ilk 48 saatten sonra değerlendirilir. Ayrıca sebep olan mikroorganizma virüs ise kullansan da işe yaramaz.
Yeterince su iç. 2 gün içinde geçmezse doktora git.
Babam kalp krizi geçirdi. İlaçlarını zorla kullanıyor.
Ozon tedavisi iyi gelir dediler. Faydası var mıdır?
VAR. Ozon tedavisi yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılıyor. Bir tanesi de damar tıkanmaları. Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var.
Ayrıca beyin, böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonra da ozon tedavisinin faydaları söz konusu. Hemen başlayın.
EVLENMEK İSTİYORUM!
Nafiz Bey, 45 yaşındayım. Evlenmek istiyorum.
Ama erkeklik durumum sıkıntılı. Arkadaşım çoban oturtan diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?
ÖNCE hastalık var mı yok mu diye muayene şart.
Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız. Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bir bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir. Sahip olduğu sert iğneleri ayağa batması nedeniyle çoban çökerten adı verilmiş olan bitki, erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. İktidarsızlık ve düşük gibi sorunlar üzerinde risk azaltan etkisiyle bilinir. Halk arasında deve çökerten ve çarık dikeni diye de bilinir.
Nafiz Bey, 22 yaşındayım. Basenlerim büyük.
Arkadaşım "İlaç mı kullanıyorsun? O yapabilir" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyüyor?
AİLESEL yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Özellikle bölgesel kilolardan (kalçabasen gibi), selülitten, varisten ve kıllanmadan şikayetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermeniz ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir. Kullandığımız birçok kozmetik üründe bulunan parabenler de bu hormonun artışına neden olabilir.
Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri de östrojen salgılayabilir. Bunları öğrenmek için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Takip başlat.
Ablam rahim ağzı kanseri. Ameliyat oldu. "Genetik olabilir" demişler. Ben de kanser olur muyum?
BU hastalığın da çeşitli nedenleri var. Birden çok cinsel eşin olması, birden çok kişiyle cinsel deneyim yaşamış erkek eşin olması, 18 yaş öncesi cinsel deneyim yaşamak, sigara içmek, bağışıklık sisteminin baskılanmasına sebep olan durumlar (AIDS, organ nakli gibi) ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, rahim ağzı kanseri sıklığını arttırır.
Hocam ben 39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikayetim var. Ne yapmalıyım?
ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal ve sosyal durum sorunlarıdır. Kaygı, korku, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar, eş uyumsuzluğu, panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır. Beden ile ilgili durumlara gelince tiroit çalışma bozukluğu, kan şeker dengesizliği, kansızlık, mineral vitamin eksiklikleri, testosteron hormon eksikliği bu sonuçlara neden olabilir.
Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse üroloji uzmanı da gerekebilir.
Ruh halin açısından psikolog değerlendirmesi iyi bir danışma olur. İstersen yaparsın.
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