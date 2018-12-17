61 yaşında cinsellik
Cinsel güç için haplar satılıyormuş. Eczacı, "Doktora danış, öyle al sıkıntı olur" dedi. Siz ne dersiniz?
ANLATTIKLARINA göre sadece cinsel fonksiyonların değil kalp damar sistemin etkilenmiş. Erkek cinsel organını besleyen damarında tıkanma olduğunda kalbi besleyen damarda da tıkanma olabilir. Bazen ilk şikayet, cinsel fonksiyonların azalmasıdır. Sende hem kalp damar sistemi hem de cinsel organ dolaşım sistemi aynı anda şikayet başlatmış olabilir.
Hemen doktora git. EKG, Efor testi, TT ekokardiyografi hatta gereğinde kalp angiografisi çekilebilir. O ilaçlardan alma.
Eczaneye de teşekkür et.
Nafiz Bey, komşum Hepatit hastası. Korunmak için nelere dikkat etmem gerekiyor?
HEPATİT, karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit hepatit var. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim.
Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma olabilir.
Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Hepatit C'den korunmak için iğneler dahil olmak üzere, hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.
İLİŞKİDE PANİK YAŞIYORUM
Nafiz Bey, biz yeni evliyiz. 2 aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyorum. Tedaviye yeni başladık. Böyle çocuğumuz nasıl olacak?
DURDUĞUN yerde panikleme. Evlilik ve cinsel ilişki ile ilgili bilgi al. Mutlaka psikolog desteği al. Cinsel ilişki ve başarı gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir.
Eşinin de desteği ile bu sorunu da çözersiniz. Çocuk sahibi olmak başka bir süreç...
Korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl çocuğunuz olmazsa mutlaka bu konuda doktor takibine girersiniz.
Şimdilik merak edecek bir durum yok...
Romatizma hastalığım var. Her gittiğim doktor "Bunun sebebi iltihap" diyor.
Antibiyotik vermiyor. Başka neler yapmalıyım?
ROMATİZMA mikropsuz bir iltihaptır. Antibiyotik her zaman kullanılmaz. Dengeli beslen. Mutlaka balık ve bitkisel kaynaklı Omega-3 içerikli gıdalar tüket. A vitamini ve betakarotenden zengin yumurta sarısı, havuç, süt, yeşilbiber, brokoli, kayısı, balık yağı, kırmızı et, patates ve yeşil yapraklı sebzeler ye. Bol su iç.
Şişmansan zayıfla. Egzersiz yap. Düzenli uyu. Doğal ve cam ambalajlı gıda tüket.
Yaşım 25. Doktor doktor geziyorum. Kimi kansızsın diyor, kimi değilsin. Ben ne yapayım?
TAHLİLLERİNİ bilmediğim için konuyu genel olarak anlatayım. Kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve/ veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin (HGB) düzeyinin normal seviyesini altına düşmesine denir. Her yaş, ırk ve etnik gruptaki erkek ve kadında oldukça sık görülen bir durumdur. Bazı insanlar açık tenlidir. Kansız gibi görünebilirler. Her tanıyı kafana takma...
EŞİNE ANLAYIŞ GÖSTER
2 aylık evliyiz. Evlenirken huzursuzluklar oldu.
Şimdi eşime ne zaman yaklaşsam "Dokunma" diyor! Bana kızgın da ondan mı yapıyor acaba?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.
Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.
Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi.
Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur.
Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
Hocam, amcama kalp yetmezliği tanısı koydular. Babam da korktu tabi... Kalp yetmezliği (KY) nedir? Korkmamız gerekir mi?
KALP yaşamamız için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kanı vücudumuza pompalayan organımızdır. Kalp yetmezliği dendiğinde kalbin pompalama gücünün olması gerekenden daha az olmasıdır. Bu durumda kalp kanı yeterli miktar ve hızda organlarımıza gönderemez. Kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda oksijeni vücuda pompalayamaz. Bu durum tedavi ile düzelemezse hayat sürdürülemez olur.
Evet kalp yetmezliği gelişmesin diye tedbir almalıyız.
Aşık oldum. Tansiyonum düzeldi diyorum.
Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Normal mi bu?
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir. Sen yine de ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, yağ yakımı artar, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır, kan akımını artar, endorfin ve serotonin yüksekliği bağışıklık sistemini güçlendirir, kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteğini artar.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri