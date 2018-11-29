Prostat olabilir
İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde prostat ile ilgili olabilir.
Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme, çekilme, yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir. Mutlaka üroloji uzmanının görmesi gereken bir durum bu. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.
58 yaşındayım. Doktor "Rahim ağzından parça alalım" dedi.
Komşuma aynısını yapmadılar. Neden?
HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır.
Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması, rahim ağzı hastalıkları tanısında ve tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzına yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır.
5 aylık evliyim. İlişkide gergin oluyorum.
Acı çekiyorum. Sakinleştirici fayda etmedi. Ne yapmalıyım?
ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına git. Eşinle bu durumu paylaş. Bir de hapı bırak. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanlar; cinsel istekte azalma, uyarılamama, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog desteği alırsın. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir. Senin beceriksizliğin değil.
42 yaşındayım. Eşimle korunmak istiyoruz. Kadınların kullandığı koruyucu kılıf varmış. Kullanayım mı?
BÖLGESEL etkili olduğundan bedene ait risklere neden olmaz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan ve rahim ağzı kanserinden korur. Kadın kondomu ilişkiden saatlerce önce takılabilmektedir. Alınmasında reçeteye ihtiyaç yoktur.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri