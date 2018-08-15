Cinsel perhizi dene
ÖZELLİKLE genç erkeklerde sık cinsel ilişkiler sende olduğu gibi sperm veya meni azalmasına neden olabilir. Kuru orgazm denilen bu durumda orgazm sonrası meni gelmemesi söz konusu olabilir. En iyi ilacı cinsel perhizdir. Cinsel ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Kalıcı rahatsızlıklarda bazen normal bazen hiç meni gelmemesi pek sık rastlanmaz.
İdrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, şeker ve hipertansiyon hastalıkları tedavilerinde, bu şikayet gelişebilir. Sorun devam ederse üroloji uzmanına muayene ol.
Urfalıyım. Kırmızı biberi çok yerim. "Kanser olursun" diyorlar. Ama ben yemeye devam ediyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum?
KIRMIZIBIBER doğru üretildiğinde şifadır. Kanser önleyici özelliği vardır. Ancak biberin bekletme şartları uygunsuz olduğunda küflenir. Bu küf mantarının zehrine aflatoksin denir. Biber küflenirse, içinde zehri olursa bunu yiyenlerde karaciğer kanseri olma ihtimali artar. Kırmızıbiber, birçok ülkede mide hastalıklarından korunmak için kullanılır. Romatizma ağrılarını azaltır, bağışıklığı iştahı arttırır, gençleştirir...
ATEŞİM YÜKSEK
Nafiz Bey, ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adet ile bir ilgisi var mı?
VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikâyetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsel aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir. Çeşitli hastalıklarda yükselebilir.
Ağız yolu ile 37 derecenin üzeri yüksek olarak kabul edilir. Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.
6 aydır reflüm var. Ne yesem geri geliyor. İlaç kullanıyorum. Başka bir çaresi var mı?
REFLÜ alışkanlık hastalığıdır. Yemek yeme alışkanlıkları düzelmezse hastalık tekrar eder. Alışkanlıklarını düzelt. Tek oturuşta aşırı miktarda yemek yeme. Yemeklerini az az ve sık sık ye. Ağzına aldığını lokmayı iyi çiğne ve sonra yut. Her öğün için en az 15 dakika zaman ayır. Aşırı sıcak, soğuk, baharatlı, yağlı yemek yeme. Yemek sonrası hemen yatma. Yatmadan en az 2 saat önce son öğün olarak meyve ve su alımı yap. Yatmadan önce yağlı, baharatlı yiyecekler, alkol ve çikolata yeme.
İSTEĞİM VAR EŞİM KAÇIYOR
Nafiz Bey, 65 yaşında zıpkın gibi bir delikanlıyım. Eşim yaşımızı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Ben de mi eşimde mi sıkıntı var?
CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar araştırılabilir. Ancak kime göre istek fazlalığı tespiti önemlidir. Eşiniz çekingen olabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70'li yaşlardan sonra düşer. Eşinle bu bilgileri paylaş. İsterseniz başlangıç olarak iç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili devam eden ama seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir. Bu konuyu da paylaşın.
32 yaşındayım. 7 yıldır halk otobüsü kullanıyorum. Akşamları boynumu sıkıyorlarmış gibi ağrı hissediyorum. Başım da ağrıyor. Nasıl geçer?
ÖNCE ilk muayeneni ol. Hemen boyun ve sinüs grafisi çektir. Sinüzit ve tıkayıcı burun hastalıkları baş ağrıları yapabilir. Özellikle boyun fıtıkları, kireçlemeleri de boyun ağrısı yapabilir. Stres, sıkıntı tekrarlayan baş ağrıları yapabilir. Göz muayenesini de aksatma. Baş ağrısı varken tansiyonunu ölçtür. Eğer tansiyonlar yüksek çıkarsa gerekli diğer testleri yaptırmayı da ihmal etme. Tanı konmadan tedavi önermek mümkün değil.
Önce tanı sonra tedavi.
VIAGRA HER DERDE DEVA DEĞIL
Kasığımda problem vardı. Lokal anestezi için iğne yaptılar. Cinsel organım etkilendi. Doktor, Viagra yazıyor. Şekerim 195. Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder. Karar verelim.
Kardeşim 15 yaşında. Ben 21 yaşındayım. Kendimi bildim bileli hep parmaklarını kütletiyor. Annem sor dedi. Bir zararı olur mu?
OLUR. Kardeşinin eklem kıkırdakları zarar görür. Erken yaşta kireçlenmeleri başlayabilir. Ayrıca senin içinde etrafı içinde hoş olmayan bir alışkanlıktır. Bunu da hatırlatayım.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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