Prostatım büyümüş
Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.
Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine...
42 yaşındayım. Belim ağrıyordu. Doktora gittim. MR çekildi, bel fıtığı dediler. Hap yazdılar. Ağrın geçmezse ameliyat dedi. Şimdi bacağım ağrıyor. Ameliyatsız tedavisi yok mu?
BEL ağrısı bacağa yayılıyorsa en sık rastlanan ihtimal siyatik sinirin sıkışmasıdır. Aynı bir elektrik kablosunun kapı arasında sıkışması gibi sinir sıkışır, zedelenir. Ağrı ayak parmak ucuna kadar yayılır.
Böyle bir durumda ilk hedef daha beter olmamak için neler yapılması gerektiğidir. En önemli tedavi fizik uygulamalardır.
Fizik tedavi uzmanı takibi şart. Her şey yapılmasına rağmen şikâyetlerin geçmezse, fizik tedavi uzmanın ameliyat gerekiyor derse çözüm ameliyattır.
ROMATİZMAYA BROKOLİ
5 yıl önce romatizma tanısı koydular. Uzun zamandır kortizol kullanıyorum. Beslenirken nelere dikkat edeyim?
TABİİ ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder.
Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur.
Yeşil ve yapraklı sebzeler, turpgiller sebzeleri (brokoli, Brüksel lahanası, lahana, vs.) koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık grubu (yer fıstığı hariç), tam tahıllar, çay, soğuk sızma yağlar (özellikle zeytinyağı ve keten tohumu yağı), baharatlar (sarımsak, zencefil, zerdeçal, safran) gibi gıdalar romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır. Dengeli olarak tüketebilirsin.
Doktor Bey, 61 yaşındayım 3 aydır kulağımda bir çınlama var ki sormayın. Bu şikayet neden olur. Doktora gitmek gerekir mi?
BU şikayete yani kulak çınlamasına tıpta TİNNİTUS diyoruz.
Hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları muhakkak araştırılmalıdır.
Altından tümör çıkabilir.
Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması aspirin, digoksin ve streptomisin gibi ilaçların intoksikasyon belirtisi ve akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Yani mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olarak şikayetin kaynağını araştırmaya başlamalısınız.
GÖBEĞİM GÖÇTÜ
Göbeğime birisi eliyle sert şekilde bastırdı. Göbeğimde göçük oldu. Nefes almakta zorlanıyorum. Ne yapmam gerekir?
EN yakın kliniğe başvur.
Acil uzmanı, aile doktoru, iç hastalıkları, genel cerrahi uzmanı muayenesi şart. Karın içi organların ve karın duvarının muayene edilmesi gerekli.
Karın duvarı fıtıkları, iç organlara ait değerlendirmeler, diyafram kasına ait hasarlar gözden geçirilmeli.
Beklemeden git.
20 DAKİKA YETER
35 yaşındayım. 10 yıldır kilo alamıyorum.
Adet düzensizliğim de vardı. Ama şimdi adetlerim düzenli. Doktor "Güneş görmüyorsun" deyip D vitamini verdi. Kullanayım mı?
ÖNCELİKLE bir kez kan tahlili yaptır. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır.
Çocuklarda büyüme için gereklidir.
Et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir.
Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan.
Karın ağrısı, kansızlığım vardı. Bir de sürekli ishaldim. "Çölyak hastalığı olabilir" dediler.
Bağırsak hastalığı değil mi bu? Kolonoskopiye de gün aldım zaten kanda ne bulacaklar?
BU hastalıkta kan da antikor dediğimiz çölyak hastalığı testleri çölyak hastalığı ve glutene duyarlı az sayıda başka hastalığa tanı koymaya yardımcı olmak için geliştirilmiş bir test grubudur.
Eskiden çölyak hastalığı tanısı koymanın tek yöntemi ince bağırsakların doku biyopsisinin incelenmesinden ibaretti. Bu mikroskopik değerlendirmenin hâlâ altın standart olduğu düşünülmekte ve uyguanmaktadır. Çölyak hastalığını taramak için kan testlerinin varlığı gerekli biyopsilerin sayısını azaltmıştır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Prostatım büyümüş
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