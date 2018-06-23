Eşim bana dokunmuyor
PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.
Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de.
Sabır, gayret.
59 yaşındayım. 11 sene önce By-Pass oldum.
Sonra sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bu neden oldu? Nasıl düzelebilirim?
GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca ameliyat sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından andropoz hali başlangıcı olabilir. Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı ve kardiyoloji uzmanınla görüş.
Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.
Annem 2 aydır yemek yerken zorlanıyor. Zor yutuyor. Bir lokma ekmek yutacak diye 2 bardak su içiyor. Kilo vermeye başladı. Yoksa kanser mi?
DİKKATİN için teşekkürler.
Tespitlerin önemli. Yemek borusu hastalıklarının şikâyetlerinin başında katı gıda yutma zorluğu gelir.
Yemek borusu boşluğunu tıkayan zar, kitle, yara iyileşme dokusu gibi kitlesel büyümeler bu şikâyeti yapabilir. Damar bozuklukları yemek borusu dışı organ ve lenf büyümeleri dolaylı olarak zorluk yapabilir.
Ayrıca şeker hastalığı bazı bedenlerde kontrol sistemini bozabilir. Buna bağlı katı gıda yutma zorlukları da olabilir.
Mantar enfeksiyonu, akalazya dediğimiz farklı ihtimallerde var. Her yutma zorluğu şikâyeti kanser demek değildir. Korkma hemen iç hastalıkları uzmanına başvur.
6 aydır evliyim. Sürekli sistit oluyorum. İlaç alıyorum. Yine başlıyor. Maydanoz çayı yapıyorum. Geçmiyor. Başka ne yapayım?
TEMİZLİĞE dikkat et.
Eşin de temizliğine dikkat etsin. Cinsel ilişki sırasında enfeksiyon bulaşıyor olabilir.
Bol miktarda sıvı tüket.
Pamuklu çamaşır kullan, cinsel bölgenin kuru kalmasını sağla.
Tuvalet temizliğini suyla ya da tuvalet kâğıdıyla önden arkaya doğru yap. C vitamini kullan. C vitamini idrarla atılırken idrarın asitliğini de artırır. Kızılcık suyu hem yüksek C-vitamini içeriği olan hem de mesane içerisinde koruyucu bir film tabakası oluşturduğu için tedaviyi destekler. Tüketilen gıdalarda, gıdaların bozulmasını önleyici katkı maddelerinin bulunmamasına özen göster.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim bana dokunmuyor
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