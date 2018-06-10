Kolesterol aşkımı öldürdü!

Nafiz Hocam 3 ay önce kolesterolü ölçtürdüm. Yüksek çıktı. Bir de 3 aydır da bir türlü sertleşemiyorum. Kolesterolden mi oldu bu?

Hayır. Kolesterol yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, tiroit hormon bozuklukları, kan şekeri düzensizlikleri, hormon bozuklukları, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ereksiyon sorunu olabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı ve veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.

Doktor Bey, 4 aydır adetlerim düzensiz. Ama başka şikâyetim yok. Ne kadar devam ederse doktora gideyim? Ne önerirsiniz?

Eğer ateş, karın ağrısı ve fazla miktarda kanama ile birlikte baş dönmesi ve baygınlık gibi şikâyetler eşlik ediyorsa şu ana kadar gitmemeniz hata olmuş. Gerek hormonal, gerek çeşitli sistemik hastalıklar, kullanılan ilaçlar adet düzensizliğine neden olur. İleri tanı ve tedavi için yine doktorunuza başvurmanız kesinlikle gerekir. Doktora gittiğinizde son adet tarihinizi biliyor olmalısınız. Hadi hemen en kısa sürede muayene olmaya....

İLİŞKİDE AĞRIM OLUYOR

42 yaşındayım. 3 aydır cinsel ilişkide başım ağrıyor. Doktor "Hipertansiyon" dedi. İlaç verdiler. Daha almadım. Normalde başım ağrımıyorken cinsel ilişki de neden başım ağrıdı?

Cinsel ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Orgazm oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve tansiyon artar. Cilt kızarmaya başlar. Orgazm sırasında adrenalin etkisi belirginleşir. Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında ortalama 115 olur. Tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner. Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır. Hipertansiyon ihmale gelmez, gelirse Acile gelir.

SPERMİM YOK

Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?

Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.

Midem kazınıyor!

Nafiz Hocam, "50 yaşından sonra Aspirin iç" dediler. 3 haftadır içiyorum. Midem kazınıyor. Ağrıyor sanki. Aspirin ile ilgili olabilir mi?

Aspırınle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa Aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.

148 boyundayım. 66 kiloyum. Bebeğimiz olmadığı için doktora başvurduk. "Zayıfla" dedi. Bir de tiroit bezim az çalışıyor olabilir dedi. Ne yapmam gerekir?

Kısırlık, özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Bu bebek beklentisini arttıran bir tedbirdir. Ayrıca insülin direnci olan hastalarda gerekirse şeker hastaları için kullandığımız bazı ilaçları diyetle birlikte vererek gebelik şansında artma bekleyebiliriz. Ayrıca tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa bir çok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde kısırlık meydana gelebilir. Bu yüzden bebek beklentisi ile doktora başvuran hastalarımızda TSH gerekirse FT4 testi isteriz. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 30.1, yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet yapman, su içmen ve hareketi arttırman şart. İç hastalıkları uzmanı olarak bu düzenlemeleri ve takipleri bizler yaparız. En kısa zamanda doktora git.

İdrar yanmam var. Doktor iltihap olduğunu söyledi, ilaç verdi. Ama dokununca bıraktım. Şikâyetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?

Yeni tedavi düzenlememiz gerekir. Tedavi edilmeyen iltihap böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir. İlaçlar bedene girince faydasız zararı ortaya çıkar. Özellikle idrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Yoksa bayanlarda daha sık olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları tekrarlar. Tekrar doktoruna git. Hangi ilaçların nasıl dokunduğunu söyle.