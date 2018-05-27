Eşimden soğudum!
Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir.
İşin ilginç yanı, depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes.
Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise "Başka bir kadın" ihtimali olması fikridir.
Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.
Ramazan nedeniyle uyku düzenim değişti. Bu gün boğazım şişti bununla ilgili olabilir mi? Uyusam düzelir miyim?
İftar ile sahur arası oldukça az bir zaman dilimi var. Eğer iftarda çok yersen, sahurda da çok yersen arada da doğru düzgün uyuyamazsın. Uykusuzluk bağışıklık sistemini etkiler.
Hastalıklara yatkınlığı arttırır.
Ayrıca dikkat dağılır, öğrenme geriler. Yaptığımız tüm işler riskli hale gelir. İftarda az az ye. Sahurda da doğru gıdalar tüket. Sahur sonrasında da en az iki saat mutlaka uyu. Gün içinde fırsat varsa hemen uyu. Ayrıca boğaz ağrısı yapan burun tıkanıklığı, alerji, burun deviasyonu gibi nedenleri de arştır. Oruç tutman ve uyumamanla ilgisi olmayabilir.
HAYATIM KARARDI
Hocam endoskopi yaptırdım. Hayatım karardı. Polip varmış. İnternette de bir sürü şey yazıyor. Ne yapayım bilemedim. Kanser miyim?
Önce sakin ol. Kimin kanser olup olmayacağını hiç kimse bilemez bu bir.
İnternete ne yazılmış, niye moralin bozuk anlamadım.
Polipler bir nevi et benidir.
Polipler barsak yüzeyinden başlar. Bağırsak içine doğru çıkıntı yapar. Saplı veya sapsız mantar veya tomurcuk gibi yapıları olan bezelerdir. Polipler kanser yatkınlıkları yoktur.
Ağızdan makata kadar her yerde olabilirler.
Çoğunlukla kalın bağırsakta yerleşirler.
Birkaç milimetreden 6-7 santimetreye kadar değişebilirler. Yağdan zengin ve liften fakir bir diyetle beslenmenin polip oluşumunu kolaylaştırabilir.
Ailesel yatkınlık da vardır.
KEMİKLERİN DÜŞMANI
Nafiz Hocam, 55 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?
Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopozdur. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimese görülmez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azaldığını ve bunun sonucunda kırık riski de artabilir. Dikkatli olmak şart.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
6 aylık evliyiz. Eşimle cinsel ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı. Yanlış mı yapıyoruz. Hatamız mı var? Ne yapalım?
Önce sabır. Sonra sabır.
Hep sabır. Öncelikle bir çift her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir. Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra kadın hastalıkları uzmanına, erkek üroloji uzmanına muayene olmalı.
Bel fıtığım var. İftardan sonra biraz fazla ağrı kesici kullandım. Dışkımın rengi siyahlaştı.
Mide kanaması geçiriyor olabilir miyim?
Uzun süreli midenin boş kalması mide-bağırsak hastalığı olanları olumsuz etkileyebilir. Mmide-bağırsak sisteminin bir bölümünde gizli veya aşikar kanamalar meydana gelebilir. O zaman dışkı rengi koyu, siyah renk olur. Öncelikle ağrı kesici kullanmayın. Hemen acile gidin. Bu konuda testler kanamayı işaret ederse en kısa sürede tedaviye başlayın.
İhmale gelmez. Hayati riskler ortaya çıkabilir. Tedbirinizi alın. Orucunuzu emniyetli bir döneme kadar ertelemeniz Tıbben uygun olacaktır.
Sahurda peynir yiyemiyorum. Normalde de sevmem. Sahurda süt içsem tok tutar mı? Yoksa yoğurt mu yesem?
Her gıdanın içeriği farklıdır. Sütte laktoz dediğimiz şeker bulunur.
Açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olur. Sütün yağı da uzun süreli tokluk haline katkıda bulunur. Süt içerdiği vitamin ve minerallerle günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan bir besindir. Ayrıca yoğurtta protein, B vitaminleri ve mineraller vardır. Süt içince gazı, ishali karın ağrısı olanlar sahurda yoğurt yiyebilirler.
Sahura kalk da ister süt iç, ister yoğurt ye.
Nafiz Hocam, İskenderun çok sıcak. Sahurda soğuk su içiyorum. Zararlı mı?
Sahurda soğuk içeceklerden sakının. Çünkü soğuk içecekler daha çok terlememize neden olur. Bu nedenle çabuk susuzluk hissi çekeriz. İftar sonrası siyah çay ve bitki çayları içilebilir.
Rezene, ıhlamur, papatya, yeşil çay içmek sindirim için rahatlatıcı olacaktır...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşimden soğudum!
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