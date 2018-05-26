Stres,aşkı öldürür
Önce sabır. Hem stres sertleşme sorunu yapar, hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur.
Bu ilaçlar genellikle antidepresan ilaçlar, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş. Oldukça cesur ve dürüst davranmış. Mutlu ol.
Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için...
Nafiz Bey, ben sigarayı çok seviyorum. Yani sigara içmeden duramam. İftardan sahura en fazla ne kadar sigara içebilirim?
Her durumda sigara içmeye bağlı riskler değişmese de "beterin beteri var" deyip nispeten riskleri azaltıcı tedbir almak iyi olacaktır. Neticede kendi bedeninizi korumak sizin işiniz. Bu sorunun cevabı herkese göre farklı olacaktır. Amaç iftar sahur arası olabildikçe çok sigara içmek değildir. Öncelikle iftarınızı dengeli yapın.
Yemek yedikten sonra içmeye çalışın. Miktar ne kadar az olursa o kadar iyi.
KOCAMA GÜVENİYORUM AMA
Nafiz Hocam, 34 yaşında evli bir kadınım. Eşime güveniyorum ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Yardımcı olun...
Siğillerin değerlendirilmesi gerekir.
Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur.
HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir.
Mikrop herkeste de siğile neden olmayabilir.
Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir.
Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Hastalık tekrarlayabilir. Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli..
BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİ EDİLMELİ
Doktor Bey, cinsel organımın ucundan sarımsı akıntı geliyor. İdrarda yanmada başladı. Bu hastalık ne olabilir?
Anlattıkların bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir.
Özellikle üreme sisteminin rahim ağzı, rahim, tüpler ve üretra (idrar yolları) gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir.
Ayrıca ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir. Hemen üroloji uzmanına yoksa iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene ol. Testler yapılsın. Mutlaka tedavi başlansın..
İLİŞKİDE MUTLU DEĞİLİZ
Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olunca orgazm olamıyorum. Lütfen bize bir yol gösterin.
Anladığım kadar önce orgazm ne demek onu anlatmak iyi olacak. Cinsel ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması demektir. Her 2 cinsin cinsel organları yoluyla hissettiklerinin beyin tarafından tüm bedene yayılır. Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek cinsel ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın.
Yani kısaca sevişin.
TOPUĞUMDA DİKEN ÇIKTI
51 yaşındayım. Topuğumda diken çıkmış. Ameliyat olmam gerekiyormuş. Sadece topuğumu uyuşturacaklarmış. Bunlar oruç tutmama engel mi?
Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır.
Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır.
Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır.
Bu itibarla, lokal anestezi, orucun sıhhatine engel değildir.
Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur. Yine de bu bir hastalık olduğundan erteleyip daha sonra tutulması uzmanlar tarafından önerilir.
Uzun süredir halsizim. Birkaç kere kansızlık için tahlil vermediler. İlaç verdiler. Geçmedi. Son gittiğimiz doktor 'Anemiden şüpheleniyorum' dedi. Kan kanseri ile ilgisi var mı?
Yok. Şüphelenme doktorluğun mesleki şartıdır. Doktor önce şüphelenir. Düşünür.
Araştırır. Korkacağın bir şey yok. Pernisiyöz Anemi ve B vitamini eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin normal gelişimleri sürecinde olduğu gibi büyümelerine ve sonrasında bölünmelerine izin vermediğinden bu hücrelerin üretimlerinin azalmasına yol açar.
İntrinsik faktör eksikliği, B vitaminlerinden fakir diyet, B vitaminlerinin emiliminde azalma varsa bu tip kansızlık olur.
Eksik vitaminin bedene enjeksiyonla verilmesi sonrası takip yapılır.
Merak etmeyin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Stres,aşkı öldürür
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