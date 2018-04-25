Korkular aşkı bitirir

Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları verdiler. Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de "Stresten" diyor. Böyle devam eder mi?

Öncelikle karşılıklı anlayış gösteren, sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular, kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.

Şeker hastalığım cinsel hayatımı etkiler mi? Menopoza girmedim ama cinsel ilişki sırasında ağrım oluyor. Doktorum "Kuruluk var" dedi. Şeker cinsel organ kuruluğu yapar mı?

Kadın cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Kaşıntı, kötü koku, cinsel birleşme sırasında ağrı yapabilir. Bundan dolayı cinsel istek azalabilir. Cinsel organda kuruluk olabilir. Ruhsal açıdan da etkiler olur. Cinsel birleşme isteği azalabilir. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Takibini yaptır.

ÇAY BASUR YAPAR MI?



Basurum var. Doktorum "Çay, sigara içme" dedi. Ne alakası var. Basurum ilerler mi?

Çay, sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur, papatya çayı içmeye çalışın. Basur tedbir alınmazsa ilerler. Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir. Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin. Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin. Çünkü makat bölgesine gelen dışkı dışarı atılmazsa o bölgedeki damarların yapısın aşındırır. Kalın bağırsakta kalan gıda daha sert hale gelebilir. Bu da basur oluşumunu arttırabilir. Dışkılama sırasında ıkınıp bağırsakları zorlamayın.

SÜREKLİ AKLIMDA!



3 yıl önce askerden döndüm. 25 yaşındayım. Evlenmek mümkün değil gibi... Benim de bu aralar hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

Yaşın gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Ayrıca borç yiğidin kamçısıdır. Zorlukta beraber olan kolaylığı hak eder. Her şeyi birlikte edinmenin tadı farklıdır. Fedakârlık. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.

SİGARAYLA NE İLGİSİ VAR!



4 aydır midemde ekşime ve yanma var. Doktora gittim. "Sigaradan" dedi. 11 yıldır sigara içiyorum. Öksürüyorum demedim. Her sıkıntımda sigara diyorlar. Mideyle ne alakası var?

Sigara içtiğin sürece "reflü" şikâyeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir. Asit üretimini uyararak arttırır. Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur, asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Mide de ki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır. Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani maalesef reflünün de sigarayla alakası var.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Oysaki krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

Cinsel hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

25 haftalık gebeyim. Bir tatlı yedim ki hocam sormayın. "Tatlı yersen erkek olur dediler" diye mi bilmem, hala şeker yiyesim var. Kilo aldım diye şeker yememem gerekiyor. Tatlandırıcı kullanayım mı?

Kız veya erkek olsun. Sağlıklı ve Hayırlı evlat olsun. Erkek olursa yediğin şekerle aldığın kiloyla şişman bebek olursa durumu nasıl anlatacaksın? Şaka bir yana, ben tatlandırıcı önermiyorum. Tatlandırıcılar anneden bebeğe geçer. Her şeyin doğalı sağlıklıdır diye düşünüyorum. Ben kullanılmasını önermiyorum.