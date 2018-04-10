Gece-gündüz uyuyorum
Vakit ayırıp doktora gitmelisin. Anlattığın hastalık yüksek ihtimalle uyku apne hastalığı. Burun-akciğerlerkalp- kan ile ilgili bozukluklar söz konusu olabilir. Nefes alma uyku sırasında sekteye uğrar. Tüm organların çalışması bozulur. İnme, şişmanlık, Hipertansiyon, Akciğer damarlarında yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve hatta hem bayan hem erkeklerde cinsel isteksizlik ve cinsel ilişki başarısında azalma yapabilir. Başına daha fazla çorap örmeden bu hastalığı tedavi etmeye başla. Yoksa problemin devam eder...
Babamın prostatı büyük. 3 aydır sondalı takıp takıp çıkartıyoruz. Son 1 aydır sondasız idrar yapamıyor. 'Darlık var' dediler. İdrar yolu tıkalı. Acaba bu nedir? Bilgi verebilir misiniz?
Üretra stenozu dediğimiz durum dış idrar yolu yani penisin içindeki idrarın çıktığı kanalın yani üretranın daralmasıdır. Erkeklerde daha sık görülür. Geçirilmiş cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dış idrar yolu- penis (Üretra) kazaları (trafik kazaları, ata biner tarzda yüksekten düşmeler), uzun süreli kateterizasyonlar (idrar torbasının boşaltımını sağlamak için mesaneye (idrar torbası) yerleştirilen sonda), geçirilmiş endoskopik prostat ve mesane cerrahileri bu hastalığa sebep olan başlıca nedenlerdir. Üroloji uzman takibi şarttır.
ADETİM DÜZENSİZ
Doktor Bey 41 yaşındayım. 3 çocuğum var. Evli bir kadınım. Düzensiz adet kanamalarım devam ediyor. Tahlil yaptırdık ama bir şey yok dediler...
Tahliller normal sınırlar içindeyse tabi ki normal derler ancak bu hastalık olmadığı anlamına gelmez. Tabi hangi tahlillerin istendiğini bilmiyoruz.
Adım adım istekler yapılabilir. Ayrıca özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda kanser ihtimalini değerlendirmek ya da ekarte etmek amacıyla yapılan rahim veya rahim ağzı biopsisi gibi patolojik testler de istenebilir. Aynı doktorda takibini sürdür. Hormonal değerlerin normal çıkmasına rağmen, hastalık yok iken de geçici adet düzensizlikleri görülebilir. Önemli olan adım adım gerekenleri yapmaktır.
ANTİBİYOTİK SAKINCALI MI?
24 yaşında basketbolcuyum. Sürekli boğazım şişiyor. Maalesef antibiyotik çok içiyorum sakıncası var mı?
Antibiyotiklere karşı direnç gelişebilir. Enfeksiyonların tedavisi sırasında bakteriler antibiyotiğin etkilerinden korunmak için kendi kendini koruyucu yollar bulurlar. Bunun sonucunda enfeksiyon tedavisinde antibiyotik tedavisi yetersiz kalır ve bu duruma "antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi" denir. Bu sadece hastayı değil herkesi etkiler. Bu nedenle doğru antibiyotik kullanımı son derece önemlidir. Antibiyotik kullanımının mutlaka doktor kontrolü altında olması, virüslerin neden olduğu grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda antibiyotiklerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Sık sık tonsillit olmanın nedenlerinide araştırmalısın.
CİLDİM BERBAT OLDU
Doktor Bey, 3 aydır cildim kaşıntı ve sivilceden berbat oldu. Kullanmadığım ilaç şampuan yok gibi. Sizde bir çare var mı?
Sizin cildinize has özellikler, cildinizle temas eden temizlik veya kozmetik ürünleri ve bazı hastalıklar bu şikayetlere neden olabilir.
Öncelikle cilt doktoruna muayene olun. Tedavilerde ağızdan alınan haplar, haricen sürülen krem ve jeller kullanılır. Çoğu akne krem ve jelleri bir miktar soyulma, gerilme, kızarıklık gibi beklenen etkilere yol açabilir. Daha sonra bu etkiler gerileyebilir. Sabunların sivilceleri tedavi etmez.
Yalnızca tedaviye yardım ederler. Dirençli vakalar da özel ilaçlar veya hormonal tedavi gerekebilir. Akne izleri için cerrahi traşlama veya lazer gibi teknikler kullanılabilir. Ve tabii sigara içme yağlı gıdalardan yoğun beslenme. Sıkıntı, stres, evham yapmamaya da dikkat et.
Efendim 61 yaşındayım. Kızım 7 aylık gebe. Bel fıtığı vardı. Komşu Novalgin vermiş. İçmesin dedim. Size de sormak istedim.
İyi yapmışsınız. İçmemesi uygun olmuş. Novalgin gebeliğin son üç ayında kullanılmamalıdır. Çünkü "Metamizol" dediğimiz Novalgin ilacının etkili olan maddesi bebeğin kalbinin gelişimini etkileyebilir. Kalbin yapısını bozabilir. Ayrıca doğumdan sonra kanama hastalıklarına neden olabilir. Bu yüzden doktorunun önerdiği diğer ağrı kesicileri kullanman gerekir. Yani seni takip eden doğum uzmanına git. Şikayetini bana anlattığın gibi ona da anlat. Sana uygun olan, gebelikte kullanılabilen ağrı kesici ilaçlardan reçeteye yazsın.
57 yaşındayım. 2 ay önce menopoza girdim. Annemin menopozda kemik erimesi oldu. 64 yaşında kemiği kırıldı. Ben de süt sevmem. O da süt içmezdi. Gaz yapıyor. Başka bir şey var mı?
Var. Lahanayı 1 haftada en az 4 öğün tüketin. Avokado, karahindiba, soya fasülyesi, karabiber ve maydanoz kemik erimesi konusunda koruyucu özellikleri olan gıdalardır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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