Eşler koklaşa koklaşa anlaşır
Bilmem. Önemli olan o değil sizsiniz. Siz derken eşinle sen. Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda 'kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir' gibi bir önyargı maalesef var.
Hangi kelimelerle anlatırsan bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir.
Mesela 'sıra bende' diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.
Hocam utancımdan kimseye anlatamadım. Yakında evleneceğim ama büyük bir sorunum var. Cinsel organım küçük. Eşimi tatmin edemem diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.
Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Bu sorunu kafanda fazla büyütmüşsün. Yani uzunluk kısalık mevzusuna fazla takılma. Çocuk sahibi olmak içinde cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at.
52 yaşındayım. Sık sık idrara çıktığım için kan testi yaptırdım. 'Prostatın normal' dediler. Başka ne olabilir?
Öncelikle prostat bezinin hastalıkları sadece kan testine bakılarak tanı koyulan hastalıklar değildir. En sık rastlanılan iyi huylu prostat bezi büyümesi (BPH) hastalığı da bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. BPH'nın değerlendirilmesi hastanın tıbbi özgeçmişi ve aile geçmişinin tartışılmasını, fizik muayeneyi, parmakla rektal muayeneyi (DRE) ve hastanın bulgularının değerlendirilmesini gerektirir.
Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir. PSA dediğimiz normal de çıksa prostat hastalığı olabilir. Bazen prostat kanseri belirtilerini araştırma amacıyla mikroskop altında az miktarda prostat dokusunun hücresel yapısını incelemek için prostat biyopsisine gerek duyulabilir. Yani mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur.
46 yaşında bayanım. Son birkaç aydır cinsel isteğim azaldı. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor benden erkeklik hormonu tahlili istedi. Yanlış teşhis konulmasından korkuyorum. Lütfen yardım edin.
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrdi, kan şeker düşüklüğü halleride bu şikayetlere neden olabilir. İç Hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
3 aydır ekşimem var. Kime söylesem 'reflü' diyor. Bu reflü ne demek?
Reflünün kelime anlamı 'geriye kaçış' demektir. En sık rastlanan belirti, ekşime ve yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yemek borusuna doğru olan ekşime-ağrı-yanma hissidir. Bu belirtilerden herhangi birinin varlığında reflü hastalığı teşhisi konulabilir. Bu şikayetler gecede olabilir ve hastayı uykudan uyandırabilir. Bununla beraber yutma zorluğu ve ağrılı yutma da reflü hastalığının belirtisidir. Doktor isteği ile ilaçlı yemek borusu mide filmi veya endoskopi gerekebilir. İhmal edersen şikayetler ve hastalığın derecesi artar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşler koklaşa koklaşa anlaşır
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