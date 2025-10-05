Hipertansiyon hastasıyım.

İki yıl önce kalp krizi geçirdim. Diş ağrım başladı.

Dişim çürük diye çektirmem gerektiği söylendi.

İltihap varmış. Antibiyotik verdiler. Haftaya diş çektirsem orucumu bozar mı?

Sadece dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun için de tedbir almalısın. Çürük diş sadece ağız içini değil tüm bedeni ilgilendirir.

Çekim öncesinde bir kez İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG ve tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç.

Dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun.

Diş çektirmeden 3 gün önce aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes.

Yoksa çok kan akar. Diş çektirme ağrılı ve zorlu bir işlemdir. Sonrasında çeşitli nedenlerle ilaç ve serumlu müdahaleler olabilir.

Hastalık durumunda oruç tutmayı sağlam olduğunuz vakte ertelemeniz önerilir.



MENOPOZ SORUNLARI

56 yaşındayım. Menopoza giriyorum galiba. 'D vitamini tahlili yaptır' dediler.

Bir şikayetim yok. Yine de yaptırayım mı?

D vitamini düzeyi tayini pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz.

Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, Osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.



ÇOCUK DOĞUR

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Tüm bakımlarımı düzenli yaptırıyorum. Ailemizde de kadın bireylere kanser öyküleri var. Ben de kanserden korkuyorum.

Bununla beraber hiç doğum yapmadım. Yine de meme kanseri riskim olur mu? Ne yapmalıyım?

Ben geleceği bilmem.

Ancak her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir deriz. Bu da mutlaka kanser olunacak anlamına gelmez. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka.

Ailesinde meme kanseri bulunması, anne veya teyzede meme kanseri varsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre 2.5 kat daha fazla görülmektedir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat, her iki memede görülmüşse 8 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş riski arttırır.



SENİN TERCİHİN...

68 yaşındayım. Bağırsak ameliyatı oldum. 2 yıldır ilaç tedavisi görüyorum.

Aşk hayatıma devam edebilir miyim?

Bağırsak ameliyatı cinsel yaşamı veya aşk yaşamını direk etkilemeyebilir. Kullandığın ilaçları belirtmemişsin. Bu nedenle verdiğin bilgilerle aşk hayatına engel bir tarifin yok. Tamamen senin tercihin önemli.