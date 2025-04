Doktor bey, eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2.5 haftalık. Eşimin sütü az geliyor. Nasıl artırabiliriz?

ANNE ve bebeğe huzurlu ortam sağlamalıyız. Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü artırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Anne memesinin boşaltılması, su içilmesi, uyuma sütü artırır.

Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.

KARAMSAR OLMA

Hanım 45, ben 48 yaşındayım. Çocuğumuz olur mu diye eşimle doktora gittim. Doktor 'Hormon testi yazdım' dedi. Kağıtta AMH yazıyor. Nedir sizce?

AMH testi anti müllerian hormon testinin kısaltmasıdır. Hormonun düşük çıkması, kadınlarda yumurta sayısının düşük olduğunu göstermektedir.

Bu da doğurganlığın azaldığını gösterir. Ancak karamsar olmamak gerekir. 38 yaşından genç kadınlarda AMH değeri 2.0 ile 6.8 ng/ ml olmalıdır.



EŞİM RAHATSIZ

46 yaşındayım, 5 yıllık şeker hastasıyım. Cinsel hayatım sıkıntılı. Eski halimden eser yok. Ben de eşim de huzursuz.

İlaçlarımı kullanıyorum.

İlaç önerir misiniz?

ŞEKER hastalığı düzensiz seyrederse, kan şeker kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir. İlaç sadece işin bir kısmı. Sofrada diyet yapmayan yatakta sıkıntı yaşar. Eşinle bunu paylaş. Sabırlı, gayretli ve düzenli bir şekilde şeker hastalığında yapılması gerekenleri yap. İlaç seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin.



AĞRIM OLUYOR

31 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşim ilişkide ağrıdan şikayet ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım!

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Psikolog desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70'i jinekolojik, yüzde 30'u psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.

Yoksa ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi.

Kırıldıysa tamir et. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.



SİSTİT ATEŞ YAPMAZ

24 yaşındayım. Bayanım.

Arkadaşlarım sık idrara çıkıyordu. Doktor, "Sistit olmuşsun" demiş. Ben de sık idrara çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikâyetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. Diğer şikayetleri arasında idrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülür.

İdrar kanlı da olabilir.

Birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır.

Ateş genellikle yoktur.