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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 20 Eylül 2024

Suçlu mantar

4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım ama geçmiyor. Başka hastalık olabilir mi?
OLABİLİR. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.

KONTROL ŞART
5 hafta önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. O zaman hastanede yatarken guatrım çalışmıyormuş. Kontrol ettirdim normal çıktı. Ne yapmam lazım?
GUATR dediğin hastalık ismi.
Tiroit testleri başka hastalıklardan da etkilenebilir. Anladığım kadarıyla senin tiroit testlerin hastanede yatarken düşük gelmiş.
Şimdi testler normal. Açlıkta, beslenme bozukluğunda, böbrek yetmezliğinde, şeker komasında ve bazı uzun süreli hastalıklarda bu şekilde farklılıklar olabilir. 3 ay sonra tekrar kontrol yaptır. Kaygı yok.

DOKTORA GİT
Hocam, evlendikten sonra kilo almaya başladım. Ne yapsam zayıflayamıyorum. Bu bir hastalık olabilir mi? Hangi doktora gitmeliyim?
AVUKATA gitme de, hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri, hareketi öncekinden farklı hale getirebilir. Hareket azalması, beslenme alışkanlıkları ya da yağlı yiyeceklerle beslenme, aşırı yemek yeme, yaş, doğumda alınan kilolar, doğum sayısı, evlilik, sigara bırakma ve alkol zamanla şişmanlığa neden olabilir. Sence bu değişiklikler nedeni ile kilo aldıysan, bunları düzeltip kilonu takip et. Yine de kilo alma devam ediyorsa önce İç Hastalıkları Uzmanı'na başvur.

ADAÇAYI ETKİSİ
Nafiz Hocam, cinsel isteğim artmıyor. Eşime karşı mahcup olmaya başladım. "Adaçayı iç iyi gelir" dediler. Gerçekten iyi gelir mi? Ne önerirsiniz?
CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı ve adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın; çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.

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