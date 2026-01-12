PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Yağlı yemeği azalt
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Yağlı yemeği azalt

Eklenme Tarihi 12 Ocak 2026

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

YAĞLI YEMEĞİ AZALT

Daha önce mide ülserim vardı. İyileştiğim için ilaca ara verdim. Ancak son iki-üç gündür yemekten sonra sırtımın ortasına yayılan ağrılar başladı. Çok uzun sürmüyor. İlaç kullanmaya başlamak doğru olur mu?

Evet. Uzun süreli açlıklar, ardından hızlı tokluk durumu eski mide yarasını başlatmış olabilir. İlaç başlamanız doktor kontrolünden sonra gerekebilir. Yağlı, kızartma yiyecekler, sigara, çay, çok yemek yeme. Asitli içecekler-meyveler, süt ve sütlü gıdalara dikkat etmek gerek.


KEPEKLİ EKMEK TÜKET

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Sürekli bir kabız bir ishal oluyorum. Ne yesek iyi gelir?

Anlattığın kadarı ile spastik kolit veya huzursuz bağırsak dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık- ishal atakları ile kendini gösterir. Kabızlıkta kullanılan bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. İç hastalıkları uzmanının takibinde kal. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin.


İLAÇ SAATİNE İYİ BAKIN

Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?

Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir. Uyku ve dışkılama düzeni önemli.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Evham seni bitirir 11 Ocak 2026, Pazar Ateş yapmaz 10 Ocak 2026, Cumartesi Sedef ömürlük 09 Ocak 2026, Cuma İyot eksikliğine dikkat 08 Ocak 2026, Perşembe
İstanbul ve Ankara’da okullar tatil edildi! 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller listesi
İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi! 12 Ocak kar tatili olan iller ve valilik duyuruları
Bayrampaşa’da sağanak nedeniyle yol çöktü
Bayrampaşa’da sağanak nedeniyle yol çöktü
Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu son yakın
Fenerbahçe transferde mutlu son yakın
YPG/SDG sahada çöktü DEM Parti devreye girdi: Ankara’ya skandal çağrı
DEM Parti'den Ankara’ya skandal çağrı
Trump Gröndland’ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti
Trump'ın Grönland planına ABD ordusu isyan etti!