24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonla baktılar. "Safra kesesinde taş var" dediler. Yanlışlık olabilir mi?

ANLAŞILAN ürküp-korkup huzursuz olmuşsun. Güven duyduğun bir yerde tekrar ultrason çektir. Safra kesesi taşı ailesel, diyet, hormon, kan, karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir.

Erken yaşta da görülebilir. Hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir.

Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. Genel cerrahi uzmanının tavsiyelerine kulak ver.



KİLO HASTA EDER

Hocam, 19 yaşındayım. Şişmanım. Ama bizim ailede herkes şişman... Yine de hasta olur muyum?

BEDEN taşıyabileceğinden fazla yükle dolaşırsa, daha erken aşınır.

Gereksiz biriken yağ hücreleri canlıdır.

Bu hücrelerin ihtiyaçları yani temizlenmesi, beslenmesi, uyarılması gerekir. Her biri ayrı ayrı iş demek. Kas-kemik ve eklemler erken aşınır. Kireçlenmeler, bel boyun fıtıkları, kırıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşların gençken huzurunu bozar.

Yeterince aynı tip aktivitelere katılamazsın.

Kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, çarpıntı sık görülür.