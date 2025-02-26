Bir yıl önce 'Migrensin' dediler. Birkaç kez sucuk yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?

MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir.

Ayrıca konserve besinler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.



BESLENME ÖNEMLİ

Nafiz hocam, üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama zararı var mı?

SİGARA, tüm bedenine zararlı.

Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere olumsuz etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara bırakılmalıdır Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir.



SABIR VE İYİ NİYET

Eşim yeni doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu?

EŞLER arasında ayıp olmaz.

Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.

İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.



DÜĞÜN GÜNÜ STRESİ

48 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Daha önce hiç tecrübem yok.

Sizce ne yapmalıyım?

AKLINA ne ekersen onu biçersin.

Eşler arasında utanma mahcubiyet olmaz. İki erişkin doğal bir süreci tamamlarsınız. Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir. Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlama, yanlışları düzeltme, bilmediklerini öğrenme mümkün.

Kitaptan yüzme öğrenilmez.