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Sebebi depresyon mu?

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 24 Şubat 2025

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SESLİ DİNLE

Babam 65 yaşında. Ara ara unutkanlıkları başladı. Nöroloji'ye gittik. Normal buldu. Morali bozulunca sıkıntı artıyor. Sizce bu ne olabilir? Ne önerirsiniz?
DEPRESYON hem gençlerde hem de yaşlılarda unutkanlığa yol açan önemli nedenlerden birisidir.
Tıp dilinde 'Depresif psödodemans' olarak adlandırılmaktadır.
Depresyon, bilişsel aktivitelerde hafif bozukluklara yol açabileceği gibi ciddi düzeylerde de etkileyebilir.
Erken tespit edilip tedavi edildiğinde, depresyona bağlı yalancı demans-bunama da düzelmektedir. Yaşla beraber mutluluk hormonu denilen seratonin azalmaktadır.
Bu nedenle "depresif yalancı demanslar-bunamalar" yaşlılarda daha fazla görülmektedir. Mutlu bir şekilde yaşayan ve depresyondan uzak duran hastalarda unutkanlık daha az ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle babanız ara ara bu atakları yaşayabilir. Bu arada bunamanın tam bir hastalık olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını da bilemeyeceğimizden sık takip edilmelidir. Önereceklerim bunlar...

SİGARA REFLÜYÜ ARTIRIR
Hocam reflü olmuşum. Sigara da içiyorum. Bıraksam mı diye düşünüyorum. Sigara reflüyü arttırır mı? Öğrenmek istedim.
TABİİ ki sigara içmeyin.
Sigara içtiğiniz sürece reflü şikayeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir.
Asit üretimini uyararak artırır.
Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur. Asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Mide de ki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır.
Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani vazgeç bu sevdadan...

ÇARPINTIM VAR
Hocam, çarpıntım oluyor. Huzursuzum. Hangi hastalıklarda çarpıntı olabilir? Söyleyebilirseniz sevinirim.
BENCE bir doktora muayene olursan sevinirim.
Çarpıntı önemli bir şikayettir. Başta kalp ritim ve iletim bozuklukları, kalbin yapısal, işlevsel bozuklukları (kalp damar, kapak, kas ve sinir hastalıkları), uygunsuz beslenme (diyet, alkol, vitamin eksikliği, aşırı nikotin kafein), hipertansiyon, anemiler (kansızlık), hipertiroidi (zehirli guatr), panik atak, gebelik, adet düzensizlikleri, kronik yorgunluk sendromu ve daha birçok hastalık çarpıntıya neden olabilir. O nedenle önemli olan muayene olman. Gereken sana özel ihtimalleri ve tetkiklerini ayarlamamız.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
Nafiz Hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor. Beslenmesinde nelere dikkat edeyim?
BU gibi hastalar az ve sık beslenilmelidir. Eğer kabızlık varsa posalı yiyecekler tüketilmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir.
Gaz yapıcı besinlerden kaçınılmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.

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