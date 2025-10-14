Nafiz hocam 40 yaşındayım.

2 hafta önce 'tansiyon yüksekliğin var' dediler.

İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

SADECE ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır.

Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt.

Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır.

Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.



HASTAYA GÖRE DEĞİŞİR

58 yaşındayım. Kadın doktoruna gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona sadece camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır.

Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir.

Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır.

Anestezi ile yapılır.

Canın yanmaz.

KİLOLARDAN KURTULUN

Nafiz bey 'şişmansın' deyip iştahımı kaçırıyorlar.

101 kiloyum ama 182 boyundayım. Yani kısa sayılmam şişmanım ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?

BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndeksi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz.

Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve yine bu hesaba göre BKİ veya BMİ dediğimiz Beden Kitle İndeksin: 30.5 yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce aklen, fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.



D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Nafiz hocam D vitaminim sürekli düşük çıkıyor.

Bu risk oluşturur mu?

EVET. D vitamini bedenimizin temel vitaminlerindendir. Yokluğu, azlığı hastalık ve şikayetlere neden olur. Özellikle bağışıklık sistemi D vitamini eksikliğinde zayıflar. Covid- 19'dan korunmak için "D vitamini eksikliği olmasın" diyoruz. Ayrıca D vitamini noksanlığında depresyon, diş problemleri, kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik yorgunluk sendromu, saç dökülmesi, uykusuzluk, eklem ve kemik sorunları hatta öğrenme ve hafıza kayıpları ortaya çıkabilir.

Kas erimesine de yol açabilir.

Bu nedenle D vitamini önemli. İhmal etme.



KENDİNE GÜVEN

Derdim çok büyük.

Şişmanım. Bu durumdan hiç memnun değilim. Kilo vermeye çalışıyorum.

"Şeker kullanma" dediler.

Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?

OLMAZ. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen. Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36 bin 500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay kabızlık yapar.

Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç.

Bir de bol bol su iç. İlaçla uğraşma. Kendine güven.

Tembellik yapma.