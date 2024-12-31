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Gelinim sıkıntılı

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 31 Aralık 2024

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Sizin görüşleriniz nelerdir?
ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir.
Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur.Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk olamayabilir.

KOLUM TUTMUYOR
33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hemen tükeniyorum. Kolum kanadım tutmuyor. Şeker hastasıyım.
Ne yapayım?
ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir.
Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. En önemli sebebi stres-sıkıntı-korku- kaygıdır. Bir kez üroloji uzmanına muayene ol.

İSTEĞİM YOK
37 yaşında bir bayanım. 7 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor, erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Eşim zannetti galiba. Yardım eder misiniz?
YANLIŞ değil.
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir.
Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir.

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