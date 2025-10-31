3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum.

İflahım kesildi. Ateşim yok.

Doktora gitmem gerekir mi?

İshal iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur.

Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.

ADETLERİM DÜZENSİZ

Annem yumurtalık kanseri.

Benim de adetlerim düzensiz. Doktor CA- 125 diye test istedi. Ne yapacağım?

CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.

Hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların izlenmesi için de bazen bu teste başvurulmaktadır.

Adet sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.

Yani sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.



UYGUN DİYET YAP

"Şekerin yüksek" deyip ilaç verdiler. Sürekli uykum geliyor. Bir de hanımın yanında geliyor.

Ağabey kardeş gibi olduk.

Doktor ilacı "Ölene kadar kullanacaksın" dedi. Ne yapmalıyım?

Şeker hastalığı ile ilgili testleri yazmamışsınız.

Bazen şekeri yükselse de şeker başlamamış olabiliyor.

Tıp takip demektir.

Diyetten bahsetmemişsin.

Öncelikle doktorunla tekrar görüş. Senin kilona ve varsa diğer hastalıklarına uygun diyet uygulaması al. Hareketini arttır.

Bu dönemde ilaç kullanma ama açlık ve tokluk kan glikozunu yani şekerini ölç.

En az 10-15 gün bu uygulamadan sonra kontrollerini yaptır. İlaç etkisi fazlaysa veya yan etkisi ile sertleşme sorununa neden olarak cinsel hayatı sıkıntıya sokar



ŞART DEĞİL

Prostatım var. Doktor küçük olduğunu söyledi.

Gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi?

Prostat bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa, tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın.

TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim. Pişmiş domates tüket.



TEDBİR YOKSA İLERLER

Otomobil fabrikasında üretim şefiyim. Hep ayaktayım.

Basurum var. Doktorum 'Çay-sigara içme' dedi. Ne alakası var?

Çay ve sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur ve papatya çayı içmeye çalışın. Basur, tedbir alınmazsa ilerler. Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir.

Aman dikkat edin.

Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin.

Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin.

Bu, basur oluşumunu arttırabilir.

Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın