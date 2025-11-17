PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sistite turna yemişi

Sistite turna yemişi

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 17 Kasım 2025
23 yaşındayım. İki yıldır neredeyse üç ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik yutmaktan bıktım. Beni bu dertten kurtarın!
Tekrarlayan sistit hastalığının nedenini bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir.
İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir.
Bağışıklık sistemi hastalıkları, diyabet hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olur. Aktif sistit sırasında en az 5 gün, sabah-öğle-akşam 1 yemek kaşığı turna yemişi (cranberries) yemelisin. Su içmeyi de ihmal etme.

Tedaviyi aksatmayın Anneme meme kanseri tanısı kondu. Hemşire 'Annenizin kanseri duktal' dedi. Ne demek bu?
Anne memesinde üretilen sütün memeden dışarı çıkarılması için meme içinde süt kanalları vardır. Bu kanallara duktus denir. Duktal kanserler, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki süt kanalının içindeki hücrelerden kaynak alır. Duktal kanserler, kanallar içinde kalabilir veya kanallardan çıkabilir. Hastalığın ilerlemişlik seviyesine göre tedavi değişir. İç hastalıkları uzmanı, onkoloji ve gereğinde genel cerrahi bir arada takip etsin.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Susuz kalmayın 16 Kasım 2025, Pazar Küçük jestler yap 15 Kasım 2025, Cumartesi Aşkı arıyorum 14 Kasım 2025, Cuma Azaltarak bırak 13 Kasım 2025, Perşembe
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye’de
20 asker şehit düştü!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
Konutta fahiş artışa çifte ayar
İstanbul’da musluklardan çamur akıyor
P"iski"
Reklam panoları üzerinden 260 milyonluk vurgun
4 yılda şaşırtan servet artışı