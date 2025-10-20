Ağzımın içi sık sık yara oluyor. 3 yıla yakındır iki ayda bir periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?

Ağız içi aft, yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitaminmineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram ve Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez cildiye uzmanı pikür testi yaptırmak gerekir. Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma. Her şeyi de kafana takıp stres sıkıntı yapma.



Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.



SADECE SAYI YETMEZ

Hocam kalp atışlarım değişik. Dışarıdan duyuyorum sanki! Tansiyonum bir 114, bir 64 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmem gerekiyor mu?

Kalp atışlarını saymak için stetoskop cihazıyla kalbinizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60– 100, çocuklarda 100–120, bebeklerde 100-140'dır. Sadece sayıya bakarak çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. EKG, holterle 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanına görün.



EVHAM SENİ BİTİRİR

Gazım ve kabızlığım oluyor. Arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?



Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin polikistik over sendromudur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında polikistik over kaynaklıdır. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme. Önce iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.



KİSTE DİKKAT

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?

