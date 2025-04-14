İftarda sıcak pide yemeyi çok seviyorum ama sonra hemen uykum geliyor. Bir zararı var mı?

VAR. İftarda sıcak pide yerseniz sindirimi zorlu olur.

Özellikle miktarı da fazla yerseniz rahatsızlık garanti olur.

Bununla beraber kan şekeri düzensizleşirse uyku hali ortaya çıkar. Bu nedenle mutlaka açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Kan şeker düşüklüğüne bağlı uyku hali varsa hemen takip edilmelisin.

Şeker hastalığına dönüşür.



ÖNCE MUAYENE

Doktor Bey, benim yaşım 37. 2 yıllık evliyim. Erkeğim.

Eşimle çocuk düşünüyoruz.

Ancak öncesinde hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden Doktor tarafından yapılmalıdır.

Bunun için Üroloji Uzmanı veya İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi ile başlamak gerekir.

Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse;

Semen analizi, FSH, LH, Testosteron, Prolaktin, TSH testleri istenebilir.



DİKKAT ETMELİSİN

3 ay önce damarımı balonla açtılar. İlaca başladım.

İlişkiyi soramadım. Zaten onlar da anlatmadı. Arkadaşlar duymuş kalp hastaları için ilişki sırasında dikkatli olması gerekiyormuş. Bu doğru mu?

GEÇMİŞ olsun. Tıkalı damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor.

Kalp damar hastaları cinsel ilişki yaşarken tabi ki dikkatli olmalılar. Çünkü kalbin işi artar. Kalbin beslenme ihtiyacı artar. Damar tıkanıklığı tedbir almazsan sorun yaratabilir.

Yapılan çalışmalarda ilişki pozisyonunun faydası tespit edilmemiş. İlaçları düzenli kullanmak, cinsel ilişki sırasında sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.