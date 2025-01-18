Nafiz hocam, 39 yaşındayım. Eşimle haftada bir, bazen de 2 kez cinsel ilişkiye girebiliyoruz. Bu sayı az mı acaba? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. 'Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar' diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın, cinsellik aynı zamanda ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.



SİĞİLLERE DİKKAT!

34 yaşındayım. Evli bir kadınım. Eşime güveniyorum. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nereden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir.

Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz.

Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir.

Mikrop herkeste siğile neden olmayabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder.

Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir. Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.



ŞEKERE ZEYTİNYAĞI

Babam 54 yaşında hem şeker hem de tansiyon hastası. Eskiden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Yesin mi yemesin mi?

ZEYTİNYAĞININ faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır. Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir.

Çünkü damar genişletici ilaçlarda da nitrat içeren maddeler bulunur. Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitrat zenginidir.

Zeytinyağı, havuç gibi kan şekerini hızlı yükseltebilen gıdaların bu etkilerini yavaşlatarak şeker hastalarının rahatlıkla bu gıdaları tüketebilmelerini sağlar. Bu nedenle zeytinyağlılar fazla olmamak kaydıyla tüketilebilir.



KORTİZON İŞTAH AÇAR

19 yaşındayım. 1 dakikadan az bir sürede boşalıyorum. Bu neden oluyor? Ne yapmalıyım?

BU yaşlarda cinsellik keşfedilir. Cinsel organlar bedendeki hormonal değişikliklerin etkisiyle aşırı hassaslaşır.

Orgazm dediğimiz noktaya aklen ve bedenen çok çabuk ulaşır. Bedenini tanı. Hem ruhen hem bedenen ilerde sana zarar verecek ihtimallerden sakın.

Herkesin bedensel özellikleri kendine özel olduğundan başkalarının anlattıklarından etkilenme.