55 yaşında emekli bir kadınım. Adet düzenim 5 aydır bozulmaya başladı. 6 ay önce de annem vefat etti. Doktor depresyon ilacına başladı. Ancak şimdi de ilişkide canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?

ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir.

Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Hemen Kadın Hastalıkları Uzmanı'na görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler. Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin.

Gönlünü ferah tut, düşünme derin.



KAFANA TAKMA!

46 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri Üroloji Uzmanı ister.

Gerekirse İç Hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir.

Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğun da bunda payı olabilir.

Tespit yapıp tedbir al.

Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.



BAHANEM KALMADI

37 yaşında bir kadınım. 7 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Biz bunu eşime mi yaptıracağız?

TESTOSTERON hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.



DOKTOR KARAR VERİR

Nafiz hocam, penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin.

Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir.

Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez.

Ayrıca 'büyütmek' konusunu fazla büyütme.

Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.



ISRAR ETMİYORUM AMA...

23 yaşındayım. 3.5 aylık evliyiz. İlişkide eşim 'Ağrım var' diyor. Israr etmiyorum ama kafama takıldı. Evlenirken istediği eşyalardan bazılarını alamamıştık. Beni cezalandırıyor mu?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı ve acı yaşanmasına ilişki ağrısı denir.

Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog desteği de gerekebilir.

Yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.