DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 6 Eylül 2025

İş adamıyım. Yoruluyorum. Eşimle cinsel hayatımız sıkıntıda. O 'Tamam' deyince ben yorgun oluyorum. Başlayınca çabuk tükeniyorum. Aramız gergin! Ne yapmalıyım?

Bedenimizin de sınırı var. Bir futbolcu 90 dakika sürekli aynı başarı ile oynayamaz. Sürekli seyahat ve iş merkezli yaşamak bedenin sınırlarını aşar. Şimdi size özel çözüm şart. Uyku ve beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek gerek. Sık seyahat manyetik alana bağlı olumsuzlukları arttırır. Aklınız işteyken, mutlu olamazsınız. Mıknatıs detoks, ozon tedavisi gibi güçlendirici uygulamaları yap.

HEP AÇIM!

Hipoglisemi hastasıyım, sürekli acıkıyorum. Bana "Az ve sık ye" dediler. Ama kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası yani diyabetes mellitus dediğimiz hastalığa maruz kalırlar. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen şart. İnsülin direnci varlığına göre ilaç tedavisi de başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.

