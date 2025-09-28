Boyum 152. Kilom 78. 3 yıldır bebeğimiz olmuyor.

Doktora başvurduk. Bana "Mutlaka zayıfla" dedi. Bir de "Tiroit bezin az çalışıyor olabilir" dedi. Ne yapmam gerekir?

Kısırlık özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde infertilite yani kısırlık meydana gelebilir. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 33.8... Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... En kısa zamanda bir İç Hastalıkları Uzmanı bul ve takibe başla.

DOYMUŞ YAĞA DİKKAT

Babamın KOAH hastalığı var. Çok zayıf. Nasıl beslenmesi gerekiyor?

Diyetisyene gittik, işe yaramadı. Yanlış bir şey mi yapıyoruz?

Hastalığa göre diyet özeldir. İç hastalıkları uzmanı ve diyetisyen takibi şart.

KOAH hastasının diyetinde; günlük enerjinin karbonhidrattan gelen oranı yüzde 40-55 olmalıdır. Günlük enerjinin yağdan gelen oranı %30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır.



BÖBREĞE BİTKİ ÇAYI

Yeni böbrek taşı düşürdüm. Doktorum "Bitki çayları iç" dedi.

Fitoterapi uzmanına yönlendirdi. Doğru mu bu? Siz ne önerirsiniz?

Doğru söylemiş.

Sağlık Bakanlığı, Fitoterapi eğitimi sonrası doktorların bu konuda tedavi tavsiyesini yasal hale getirdi. Böbrek taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan ve bitkilerden faydalanabiliriz. Örneğin maydanoz çayı faydalıdır.

1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun.

Bardağın ağzı kapalı olarak 10 dakika bekletin.

Sonra yudum yudum için.

Haftada en az 3 gün/günde en az 1 bardak için. İdrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen bu çayı herkes içebilir. Başka bitkiler için kişisel öneriler doktor takibinde olur.

Su iç. Hareket et. Bazı gıdalardan da sakınmalısın



20 DAKİKA YETERLİ

32 yaşındayım. 3 yıldır güneş yüzü göremiyorum.

Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?

Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir.

Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır.