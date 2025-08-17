Çok süt içerim. Laktozsuz sütü yeni gördüm. Daha iyiyse ondan içeyim mi?

Laktoz süt şekerinin ismidir. Laktozsuz süt içinde süt şekeri az olan süttür. Bu şeker bildiğimiz şeker değil, süt şekeridir. Bazı bedenler laktozu sindiremez. Normal sütü yani laktozlu sütü içince karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetleri olur. Bu duruma Laktoz İntoleransı denir. Bu nedenle bu tip şikayeti olanlar için içindeki laktoz şekeri azaltılmış süte laktozsuz süt deniyor. Hatta bazı ticari ürünlerde içinde normal şeker bulunabiliyor.

Sen normal süt içmeye devam et.

SUÇLU DİYABET

54 yaşındayım. 3 yıldır şeker hastasıyım. Dişlerimi fırçaladığımda hemen kanıyor. 1 yıldır böyle. Şeker hastalığı ile ilgisi var mı?

Dış etiyle ilgili şikayetlerle sık sık karşılaşırız. Dişlerimizi düzenli fırçalamazsak plaklar olur. Mikroplardan oluşan yapışkan bir tabaka olur. Kan şekeri yüksek giderse bu bakteriler çoğalır. Bunun sonunda diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı görülür. Dişlerinizi fırçaladığınızda kanar. Kan şekeri yüksek ve düşürülemiyorsa şeker hastaları sık sık diş eti sorunu yaşar. Yemekten sonra dişleri doğru fırça ve fırçalama tekniği ile fırlamaya devam et. Kan şekerini düzene sok. İlaçlarını düzenli kullan. Manyetik alan tedavisi ve ozon tedavisi gibi destek tedavilerinden de faydalanın.

GÖĞÜS AĞRIN VARSA...

Babamın göğüs ağrısı oldu. Doktora gittik. Kalp damarı tıkalıymış Acilen anjiyo yaptılar. Stent takmışlar. Bu ne zaman çıkar?

Kalp damarı tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur. Bunun yardımıyla tıkalı kısma damar içinde şişip tıkalı kısmı damarın duvarına doğru itekleyip, damarın içindeki boşluğu kanın geçebileceği kadar genişletebilen balon uygulaması yapılır. Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan silindirik bir kafestir. Stentler, açılıp kullanılmadan önce, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.

İLAÇLARA DİKKAT

11 yıllık tansiyon hastasıyım. İlk defa bu yaz yaylaya çıkamadım. Tansiyonum düşüyor. Tuzlu ayran içiyorum. İki-üç gün idare ediyor sonra tekrar düşüyor. Başka ne yapabilirim? Yardım edin...

Yaz aylarında tansiyon hastalarının ilaçları yeniden düzenlenebilir. Terleme ve sıcaklık nedeni ile damar içi basınç, tazik düşebilir. Aldığın tansiyon ilaçları ile iyice tansiyon aşağı inebilir. Bu nedenle ilaçların dozları azaltılabilir. Doktoruna danış. Ulaşamazsan yeniden muayene ol. Tekrar ilaçları düzenleyelim.

TAHLİL YAPTIRMALISIN

3 aydır idrarımda yanma var. Doktorum iki kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.