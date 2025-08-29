PODCAST CANLI YAYIN
Kanser paniği

Kanser paniği

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 29 Ağustos 2025

30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF- 1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi yapılabilir. Düzenli takip edileceğin doktor bul.

HALA ÇOCUK YOK

5 kardeşiz. Abimin 3 çocuğu var. Kardeşimin ise 2 çocuğu... Ben 1 yıllık evliyim, hâ lâ çocuğum yok. Niye?

Zor soru. Her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali kendilerine özel olarak değişir. Hem sizler farklısınız hem de eşleriniz. Herkes sağlıklı olsa bile her ilişkinin gebelikle sonuçlanma ihtimali yok. Korunmasız 1 yıl gebelik gerçekleşmediyse mutlaka iç hastalıkları, üroloji ve kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.

AŞIRISI ZARAR

Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

ASTIM HASTASIYIM

39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

Sigarayı bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir. Sigarayı Bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri ve mıknatıs detoks dediğimiz manyetik alan tedavisi de nefes kaliteni arttıracaktır. Günde 2-2,5 litre su iç.

BOL SU İÇMELİSİN

Eşim 61 yaşında. 1 ay önce kalp krizi geçirdi. Ameliyat edemiyorlar. İlaçlarını alıyoruz. Başka tavsiyeniz olurum?

Mutlaka hastalığına uygun beslensin. Diyetisyenden kalp koruma protokolü edinin. Stres sıkıntı kontrolü şart. Ruh sıkıntısı beden hastalığını arttırır. Yeterli ve kaliteli uyumalı. Su tüketimi idrar renginin berrak açık sarı olacağı kadar olmalı. Yapılan çalışmalarda ozon tedavisi uygulamalarının tıkanan damar.

