28 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım? Sinir, stres saç döker. Androgenetik saç dökülmesi çok yaygın dökülme sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme ve uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir. Eşin kılın için seni sevecekse, seni ruhun için seveni bulmayı tercih edebilirsin.

HALSİZ DÜŞÜRÜR

Arkadaşlarım "Sende iyot eksikliği olabilir" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. Bu durumda hangi şikayetler görülür? Ne yapmam gerekir?

İyot eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk tekrarlayan enfeksiyon, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora git. Arkadaşların dedikleriyle hareket etme.

HEP TUVALETTEYİM

72 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Herkes prostatımdan sanıyor. Başka ilaç içsem olur mu? Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Alfa bloker denilen ilaç grubu, şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.

AZALTARAK BIRAK

Çarpıntım oluyor. Doktor ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim? Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntıya yol açar. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

YENİ TAHLİL LAZIM

Dört aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım? Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur.