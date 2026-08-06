Babam 65 yaşında. Ara ara unutkanlıkları başladı. Nöroloji'ye gittik. Normal buldu. Morali bozulunca sıkıntı artıyor. Sizce bu ne olabilir? Ne önerirsiniz?

Depresyon hem gençlerde hem de yaşlılarda unutkanlığa yol açan önemli nedenlerden birisidir. Tıp dilinde 'Depresif psödodemans' olarak adlandırılmaktadır. Depresyon, bilişsel aktivitelerde hafif bozukluklara yol açabileceği gibi ciddi düzeylerde de etkileyebilir. Erken tespit edilip tedavi edildiğinde, depresyona bağlı yalancı demans-bunama da düzelmektedir.

Yaşla beraber mutluluk hormonu denilen seratonin azalmaktadır. Bu nedenle "depresif yalancı demanslar- bunamalar" yaşlılarda daha fazla görülmektedir. Mutlu bir şekilde yaşayan ve depresyondan uzak duran hastalarda unutkanlık daha az ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle babanız ara ara bu atakları yaşayabilir. Bu arada bunamanın tam bir hastalık olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını da bilemeyeceğimizden sık takip edilmelidir. Önereceklerim bunlar.

SİGARA İÇMEYİN

Hocam reflü olmuşum. Sigara da içiyorum. Bıraksam mı diye düşünüyorum. Sigara reflüyü arttırır mı? Öğrenmek istedim.

Tabii ki sigara içmeyin. Sigara içtiğiniz sürece reflü şikayeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir. Asit üretimini uyararak artırır. Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur. Asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Midedeki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır. Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani vazgeç bu sevdadan.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Nafiz hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor. Beslenmesinde nelere dikkat edeyim?

Bu gibi hastalar az ve sık beslenmelidir. Eğer kabızlık varsa posalı yiyecekler tüketilmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir.

Gaz yapıcı besinlerden kaçınılmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.

ÇARPINTIM VAR

Hocam, çarpıntım oluyor. Huzursuzum. Hangi hastalıklarda çarpıntı olabilir? Söyleyebilirseniz sevinirim.

Bence bir doktora muayene olursan sevinirim. Çarpıntı önemli bir şikayettir. Başta kalp ritim ve iletim bozuklukları, kalbin yapısal, işlevsel bozuklukları (kalp damar, kapak, kas ve sinir hastalıkları), uygunsuz beslenme (diyet, alkol, vitamin eksikliği, aşırı nikotin kafein), hipertansiyon, anemiler (kansızlık), hipertiroidi (zehirli guatr), panik atak, gebelik, adet düzensizlikleri, kronik yorgunluk sendromu ve daha birçok hastalık çarpıntıya neden olabilir. O nedenle önemli olan muayene olman. Gereken sana özel ihtimalleri ve tetkiklerini ayarlamamız.

ENFEKSİYONA ADAÇAYI

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?

Yarar. Özellikle turna yemişi (cranberry) ile idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı ile ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.