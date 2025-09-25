İdrar yanmam var. Doktor iltihap olduğunu söyledi, ilaç verdi. İlaçları kullandım ama şikayetim devam ediyor. Ne yapmalıyım?

YENİ tedavi gerekir.

Tedavi edilmeyen iltihap, böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir.

Özellikle idrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır.

Yoksa kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları tekrarlar.

Tekrar doktoruna git.

ÇAYI AZALT

Kansızlık için demir ilacı kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

SEBZELER, süt, kahve ve çayda bulunan bazı maddeler demir emilimini azaltabilir.

Bu nedenle demir destek ilaçları bu gibi gıdaların alımından iki saat önce veya sonra alınmalıdır.

Tercihen yemeklerden önce alınır. Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır.

Şikayetlerin ortadan kalkmasından sonra vücudun demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

ŞEKERİNE BAKTIR

Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok.

Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım.

Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git.

Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.

KEÇİBOYNUZU YİYİN

51 yaşındayım. Adet düzensizliği başladı. Menopoz yaklaşıyor galiba. Ne yapmamı önerirsiniz?

MÜMKÜN olduğu kadar hareketli bir hayat sürün. Alkol ve sigara kullanmayın. Şikayet yoksa bile 2 yılda bir kemik ölçümünü tekrarlayın.

Süt, kuru baklagiller, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Tuzdan kaçının.

Mutlaka güneş ışığı alın.



KRİZDEN SONRA...

Babam kalp krizi geçirdi. Coumadin ilaç başladılar. Bir de yemek konusunda bir liste vermişler. Ancak doktorlar bize vermedi. Neye dikkat edelim?

WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler.

Kanama yatkınlık artar.

Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir.

Kanama ihtimalini arttırabilirler.

Bu nedenle Coumadin kullanan hastalar ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut gibi yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.