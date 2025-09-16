29 yaşındayım. Hassasım.

Duygusalım. Bağırsaklarım da bozuk. 3 yıldır spastik kolon dedikleri hastalığım var. Kolalı içecekler içemiyorum.

Hastalığım azıyor.

Ne içsem rahatlarım?

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder.

Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir.

Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir.

Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart.

Tabi herkesin içinde değil.



DİYABET BİZİ BİTİRDİ

41 yaşındayım. İki yıl önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Kan şekeri düzeylerim iyi gidiyor.

Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar. Doğru mu?

Diyabet herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde, diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir.

Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktoruna zamanında anlatmandır.

En doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorun verecektir.



ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir.

Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.



ASPİRİN ÜLSERİ TETİKLER

Nafiz hocam 50 yaşından sonra aspirin iç dediler. 3 haftadır içiyorum midem kazınıyor. Neden acaba?

Aspirinle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir.

Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar.

Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.