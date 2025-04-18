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Aşksın ısırgan otu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 18 Nisan 2025

32 yaşındayım. Cinsel gücümü bir türlü artıramıyorum. "Isırgan otu çayı iç" dediler. İyi gelir mi?
CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkilerden ısırgan otunu denemelisin.

KURUNTU HASTA EDER
Gazım, ara ara kabızlığım oluyor.
Arkadaşımın dayısı aynı şikayetten iltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?
KURUNTULAR, seni hasta eder.
Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit ve sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve makattan kan gelmesidir. Eklem ağrısı, gözlerde şişlik de görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilir.

SİVİLCEYİ PATLATMA
16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?
BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi bırakmasına neden olur. Aman diyorum.

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