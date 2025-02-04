Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Benimle ilişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Doktora da gitmiyor. Çaresi yok mu?

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor.

Anladığım kadarıyla hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir.

Bu bir depresyon hali.

Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir.

Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabilir. Bu bilgilerle eşinize ikna etmeye çalışın. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.



İKNA EDEMİYORUM

Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Bir türlü ikna edemiyorum. Başka bir kadın mı var acaba?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist, ürolog takibi gerekir.

Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.

Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı veya korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Endişeni eşinle paylaş. Kuşkudan iyidir.



SIKINTILAR BİTER Mİ!

2007'de panik atak tedavisi gördüm. O günden beri cinsel hayatım iyi gitmiyor. Eskisi gibi olmak için ne yapayım?

ATAK yapman gerekli...

Yanlış anlama panik atak kullanılan ilaçlar kendine güvensizliği arttırmış olabilir. 'Ya olmazsa?' dersen olmaz. Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta kendine yeniden güven. Kendine güvenmeyen, huzursuz, gerçek anlamda eşiyle uyumlu olmayan kişilere ot, ilaç hiçbir şey yapmaz.

Bazı anti depresanlar cinsel isteksizlik yaratabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. O, ne yapman gerektiğini anlatır.



AĞRI SORUNU

İdrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktı? İlişkide sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir.

Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir.

Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşır. Tedavisi mevcuttur.



DİYABETE İYİ GELİR

55 yaşındayım. 4 yıldır şeker hastasıyım. Kardeşim de şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırdı. İyi geldiğini söyledi. Ben de yaptırayım mı?

ÖNCE Ozon Tedavisi Sertifikası olan bir doktor takibine gir. Ozon, pankreas hücre çalışmasını düzenler.

Hücre yenilemesi yapar.

Bedenin tüm hücrelerini yenileyici uyarı sağlar. Yani şeker hastalarının ozon tedavisi yaptırması uygundur.