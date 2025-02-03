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Eyvah depresyon

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 3 Şubat 2025

Doktor depresyonda olduğum için ilaç verdi. Hanımla da yan yana gelemiyoruz. Eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?
DEPRESYONU tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir.

EŞİM MUTSUZ
Nafiz bey, 49 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunu yaşıyorum. İlişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?
ORGANLA ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler USG, Testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur. İlişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

MORALİM BOZUK
32 yaşındayım. Eşimle ilişkimizde sertliğim 10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu sadece dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın.
Korkularını, hassasiyetlerini bilin.
Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.

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