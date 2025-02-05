24 yaşındayım. Yeni evlendim. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Aklıma başka şeyler getirmeye çalıştım, hiçbir şey değişmedi.

Bir şeyler önerir misiniz?

ÖNCELİKLE eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. İç hastalıkları uzmanına görün. Geciktirici jel, prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygulamaya başlayabilirsin.



SİSTİT KABUSU

Nafiz hocam, 3 aydır sık idrara çıkıyorum. Sistitte sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır.

Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.



HEP İSTEKSİZ

Yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİİ Kİ çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzeyi anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkisi gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Bu ihtimalleri gözden geçirin.



HACAMAT ÜZERİNE

Nafiz hocam, tansiyonum yüksek. Hacamat iyi gelir mi?

ÖNCE muayene edilmen gerekir. Hacamat, yani kupa tedavisi 2 bin 500 yıldır insanların faydalandığı bir tedavi şekli. Ancak doğru yapılırsa. Önce hacamat yapan bir doktor bul.

Tıbbi olarak hazırlıklarını yap. Çünkü kan ile ilgili olan yaş hacamat doğru yapılmadığında kansızlıklara, dolaşım bozukluklarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Çünkü çok suistimal edilen bir tedavi şeklidir.



EYVAH ANDROPOZ

41 yaşındayım. 6 aydır ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Erkeklerin andropoz dönemi oluyormuş. Andropoz muyum?

HEMEN panik yapmayın.

Muayene şart. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar. Durumunuzun sebebini bulup tedavi edelim.