Nafiz hocam, 4 yıl önce mide kanaması geçirdim.

İlaçlarımı alıyorum. Hastalık tekrarlar mı?

Mide kanamasının nedeni önemli. Alınan ilaçlar bir yere kadar kıymetli. Mide hasarına uygun beslenme ve beslenme alışkanlıkları düzene girmezse sıkıntı tekrarlar. Ayağın kırılsa alçıya alıp düzelmesi için fırsat verirdik. Mideyi alçıya alıp görevden el çektiremiyoruz. Yani hasta hasta çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle iç hastalıklarının tedavi ve takipleri biraz daha uzundur. Kontrol için endoskopi gerekli. Can boğazdan gitmesin diye takip edilmeyi ihmal etme.

ŞEKER GÖZÜ VURUR

8 yıldır şeker hastasıyım.

İlaç kullanıyorum. 1 aydır bulanık görmeye başladım.

Doktora gittim. Şeker gözlerime zarar vermiş.

Kör olur muyum?

Uzun süre kan şekeri yüksek kalırsa göz damarlarını bozar.

Gözdesi retina tabakası zarar görür. Görme işlevi bozulur. Retinopati deriz.

Çok ileri bozulmalarda körlük maalesef olabilir.

Ayrıca şikayet olarak ani görme kaybı, gözünün önünde uçuşmalar yapabilir. Düzenli doktor takibinde kal.

Kan şekerini olması gereken seviyelerde tutmak için diyet yap.

En az 10 bardak su iç.

Mutlaka günde 1 saat egzersiz yap. İlaçlarını düzenli kullan.

DERİ TESTİ YAPTIRMALISIN

3 yıldır ağzımda yaralar çıkıyor. Behçet hastalığı dediler. Başka bir doktor olmadığını söyledi. Ne yapacağımı bilemiyorum.

Lütfen yardım edin?

Behçet hastalığı tanısı muayene bulguları ve bazı testlerle, cildiyegöz kadın doğum iç hastalıkları bölümlerinin bir arada tanı koyduğu bir hastalıktır.

Kabulleniş olduğundan tam olgunlaşmamış hastalıklarda bir hastanenin Behçet dediği duruma başka bir hastane ekibi 'Değil' diyebilir.

Önemli olan aynı ekibin takibinde kalmanız. Deri testi de yapılmalıdır.



ŞEKER İSHALİ ARTIRIR

Çok abur cubur yiyorum.

2 gündür ishalim.

Sıkıntım büyük. Onu iç, bunu iç diyorlar. Daha fazla sıkıntı olmasın? Ne içmezsem iyi olur?

İnsan elindekini kaybedince kıymetini anlıyor.

Olsun, normal halinin kıymetini anlatır şikayetler.

Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler, özellikle şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir.



ÖNCE ÇAYI KES

Uzun süredir kabızlığım var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Peki ben ne içebilirim?

Huzursuzluk da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir.

Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.

Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart. Tabi önce etrafında kimse olup olmadığını da kontrol et!

