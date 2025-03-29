Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak anımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı. Ne yapmalıyım?

ANDROGENETİK saç dökülmesi çok yaygın saç dökülmesi sebebidir.

Hormonlardan, tuzlara, kan sayımından, D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir.

Beslenme, uyku düzenin çok önemli.

Ayrıca ozonlu PRP vedermapen gibi saç kökü canlandırıcı, kuvvetlendirici teknikler uygulanabilir. Sinir stres, saçları daha çok döker.

FAZLA SİNİR SAÇ DÖKER

Hocam, arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur.

Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar Hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme...

GENÇLİĞİMDEN BERİ BÖYLE

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?

HER erkekte prostat bezi vardır.

Tekrar ediyorum, Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz.

Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.

MENOPOZ ÖNEMLİ

53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.

İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.

Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor

KAFANA TAKMA

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye mi?

BU duruma 'jinekomasti' diyoruz.

Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanır.

Hastalıklar, tümörler ve alınan ilaçlar sonucu jinekomasti görülebilir.

Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir. Kafana takma. Yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.