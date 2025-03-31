Hocam, arkadaşlara 'Aşık oldum tansiyonum düzeldi' diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir.

Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Aşk, bağışıklığı güçlendirir, güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar, seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır. Östrojen ve testosteron artması ile üreme isteği artar.



SUÇLU STRES

4 yıldır evliyim. Eşimin son 3 haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor.

Hangi doktora gidelim?

İLİŞKİ sırasında eşinle ilgili duyduğun korku ve stres, erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma, ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır.

Önce eşin için Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gidin.

Onun bu şikayetinin nedenini bulun ve tedavisini yapın.

Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist ve Üroloji Uzmanı desteği gerekebilir.

Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, eşler arası uyumsuzluk, yorgunluk ve stres, ilaç kullanımı erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalarsıkıntının devam etmesine neden olabilir.



MENOPOZ SORUNLARI

56 yaşındayım. Galiba menopoza giriyorum. "D vitamini tahlili yaptır" dediler. Bir şikayetim yok.

Yine de yaptırayım mı?

D VİTAMİNİ düzeyi tayini pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz.

Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.



TEDBİR ALMALISIN

25 yaşındayım.

Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile de ilişkisi olduğunu biliyorsan cinsel ilişkide bulunmayın.

Kondom kullan. Kadınlar için de kondom olduğunu unutma. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.



AĞRI SORUNU

31 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşim ilişkide ağrıdan şikayet ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım!

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.

Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir. Psikolog desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70'i jinekolojik, yüzde 30'u psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.

Yoksa ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Günahını alma.

Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir. İhmal etme.